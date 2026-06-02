Figuras de la farándula tica envían emotivos mensajes a Alonso Solís en medio del dolor que atraviesa

El exfutbolista y artista costarricense Alonso “El Mariachi” Solís atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego del fallecimiento de su hermana, Andrea Solís Calderón, quien perdió una larga batalla contra el cáncer este 2 de junio de 2026.

Tras compartir la dolorosa noticia en redes sociales, las publicaciones del exjugador morado rápidamente se llenaron de mensajes de apoyo, solidaridad y cariño de parte de periodistas, exfutbolistas y reconocidas figuras del entretenimiento nacional.

Famosos enviaron mensajes de apoyo al “Mariachi”

Alonso Solís estuvo muy cerca de su hermana durante todo el duro proceso (Instagram Andrea Solís./Instagram Andrea Solís.)

Alonso Solís es considerado una de las figuras más queridas del fútbol costarricense, por lo que muchas personalidades no dudaron en acompañarlo públicamente en medio del duelo.

El periodista Jorge Vindas escribió: “Hermanito, lo siento mucho, oro por vos y tu familia. Te mando un abrazo”.

Por su parte Tapón también reaccionó al fallecimiento de Andrea Solís con un mensaje lleno de cariño: “Lo siento mucho mi hermano, mucha fuerza”.

La periodista Gabriela Jiménez comentó: “Alon, lo siento mucho. Un abrazote”.

Mientras que su compañera Merlyn Villareal expresó: “Mi hermanito estoy con vos. Un fuerte abrazo para vos y toda tu familia. Mucha paz”.

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Otro de los mensajes que más llamó la atención fue el del cantante Eduardo Aguirre, quien escribió: “Mi hermano, te amo. Abrazo para vos y tu familia”.

Andrea Solís fue diagnosticada con cáncer de colon en 2023. Con el paso del tiempo, la enfermedad avanzó agresivamente en otras partes de su cuerpo.

A inicios de 2025, Alonso Solís y su familia acudieron a la solidaridad de los costarricenses para recaudar 15 mil dólares necesarios para un tratamiento especializado de radiocirugía de alta precisión que buscaba aliviar los fuertes dolores que ella sufría.

La campaña recibió gran apoyo en redes sociales y permitió cubrir el costoso procedimiento médico.

El país se unió al dolor de la familia

Además de las figuras mencionadas, publicaciones del “Mariachi” también recibieron mensajes de apoyo de personalidades como El Dari, Pepe Arroyo, Glenda Medina, Diego Vargas, Made, Randy Allen y muchos más.

En La Teja nos unimos en solidaridad a la familia y les enviamos un abrazo fraterno a la familia Solís.