Periodista de ESPN no aguantó nada y le tiró con todo a jugador de Saprissa

Un periodista internacional de ESPN lanzó fuertes críticas contra el defensor de Saprissa, Ricardo Blanco, luego de sus declaraciones sobre la cobertura mediática en el fútbol nacional.

Todo se originó en una declaración

Durante el programa Equipo F de ESPN Centroamérica, se analizaron las semifinales de ida del Torneo de Clausura en Costa Rica, donde salió a relucir un comentario de Blanco.

El jugador habría señalado que “se habló más de lo que pasó con Mariano Torres y Fidel Escobar que de la eliminación de un equipo grande”, en referencia a Alajuelense.

Saprissa da de qué hablar dentro y fuera del país (Saprissa/Saprissa)

Respuesta directa en televisión

Ante esto, uno de los panelistas internacionales del programa, donde también participó el periodista costarricense Daniel Murillo, respondió con un mensaje contundente dirigido al futbolista.

“Yo creo que Ricardo Blanco debe concentrarse en ganar, porque ayer Saprissa tampoco gana, y cuidado y se pudo haber traído la derrota”, expresó.

El comunicador incluso lo invitó a informarse mejor sobre los temas que se discuten en el espacio.

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“Quiero mandarle un saludo a Ricardo Blanco. Ojalá le hacemos la atenta invitación a que pueda ver el show a las 3 de la tarde, hora de Costa Rica, de lunes a viernes, y se dé cuenta cuáles son los tópicos que hablamos acá, que es parejo para todos lados”.

Ricardo Blanco fue criticado en ESPN tras sus declaraciones. ( Facebook Saprissa. /Facebook Saprissa.)

Cuestionamientos por representar a Saprissa

El periodista fue más allá y cuestionó la postura del jugador tomando en cuenta el club al que pertenece:

“Yo creo que en un equipo como Saprissa, él no puede ponerse de esa manera. Está representando al equipo más grande de Centroamérica”.

Además, defendió la relevancia de los jugadores ausentes en la discusión mediática:

“Estamos hablando de Mariano, el mayor asistidor del campeonato, y de Fidel Escobar, un líder dentro del terreno de juego. Son jugadores fundamentales”.

Finalmente, cerró con una crítica directa:

“No sé por qué se quieren quitar esa presión, cuando deberían estar acostumbrados a esto por ser el equipo más grande del fútbol centroamericano”.