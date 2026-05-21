Periodista de Teletica, Daniel Céspedes le tiró con todo a Rolando Fonseca por meterse con Mariano Torres

El periodista Daniel Céspedes reaccionó con molestia luego de escuchar unas declaraciones de Rolando Fonseca sobre Mariano Torres y una comparación con Marcel Hernández, tema que rápidamente encendió a la afición del Saprissa.

Rolando Fonseca habló recientemente sobre Torres y aseguró que, aunque renovaría al argentino, no lo considera un “grande” por encima del Deportivo Saprissa.

Además, según señaló Daniel en su reacción, Fonseca indicó que Marcel Hernández sería mejor jugador que el capitán morado.

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Las declaraciones provocaron debate entre aficionados y figuras ligadas al fútbol nacional.

Rolando Fonseca aseguró que Mariano Torres no está por encima del Saprissa. (Archivo/Archivo)

Daniel Céspedes respondió con indignación

Céspedes compartió un mensaje en el que dejó claro que no comparte la visión del exgoleador de la Selección Nacional.

“Me vengo para el trabajo tranquilo, feliz y me topo con una declaración de mi querido Rolando Fonseca, quien dijo esta mañana que Marcel es mejor que Mariano Torres”, expresó.

El periodista incluso destacó la trayectoria de Fonseca antes de responderle.

“Rolando Fonseca es uno de los mejores jugadores que ha dado Costa Rica. Es el goleador histórico de la Selección Nacional, así que tiene voz y voto para decir lo que quiera, pero de ahí a que esté uno de acuerdo son otros 100 pesos”, afirmó.

Daniel Céspedes defendió a Mariano Torres tras las declaraciones de Rolando Fonseca. (Archivo/Archivo)

“Los ídolos no se basan en datos fríos”

Aunque reconoció la calidad de Marcel Hernández, Céspedes defendió el lugar que Mariano Torres ocupa entre los aficionados morados.

“Puede ser que Marcel en números, en estadísticas, sea mejor que Mariano Torres. Marcel es un jugador extraordinario”, comentó.

Sin embargo, insistió en que el tema va mucho más allá de estadísticas.

“Los ídolos los elige la gente y los ídolos no se basan en datos fríos”, señaló.

El comunicador también resaltó cómo la afición saprissista ha respaldado a Mariano durante años.

“Los morados bancamos a Mariano. Bancamos a Mariano cuando se pierde un partido. Bancamos a Mariano por lo que hizo en Puntarenas”, dijo.

“Mariano está en un lugar donde pocos han estado”

Para el periodista, el legado del argentino se construye desde la conexión emocional con el saprissismo y no únicamente desde los números.

“No se mide en cuántos goles o asistencias puede tener un futbolista. Se mide bajo parámetros absolutamente emocionales, absolutamente pasionales”, agregó.

Finalmente, aseguró que el argentino ocupa un lugar especial para la afición morada.

“El saprissismo, cuando escucha que quieren decir que otro jugador es mejor que Mariano por bajarle el precio, a nosotros lo que nos causa es un poco de gracia porque los saprissistas realmente tenemos a Mariano en un lugar donde no muchos han estado”, concluyó.