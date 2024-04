Popular serie Supercampeones llegó a su fin

¿Quién no se acuerda de los tiros con chanfle de Oliver Atom? ¿O cuando Japón derrotó a Argentina? ¿Quizás ya hayan olvidado el tiro con rebote en el poste de Roberto Sedinho que terminó en una chilena? Supercampeones formó parte de la infancia de miles y finalmente llegó a su fin.

Supercampeones marcó la infancia de miles alrededor del mundo. Crédito: Univision.

Y no, no estamos hablando de ese final en que Oliver Atom se levanta en un hospital, no tiene piernas y se da cuenta de que todo fue un sueño. En realidad ese final no existe, es un video falso. Estamos hablando del cierre oficial del cómic japonés después de 43 años de publicaciones.

Si bien en Latinoamérica la serie que todos veíamos terminó hace muchos años, en Japón “Capitán Tsubasa”, como le dicen allá, seguía siendo todo un fenómeno y desde 1981 se publicaba en el semanario Shonen Jump, acumulando más de 70 millones de copias vendidas solo en el país asiático.

Pero este jueves 4 de abril, la historia llegó a su fin.

“Ahora que he terminado de dibujar el último episodio de la serie, estoy aliviado de haber terminado y me siento liberado”, dijo en su cuenta de X Yoichi Takahashi, creador de Supercampeones.

Ahora, esta noticia no debería sorprenderlos. Desde hace un tiempo, Takahashi, de 63 años, había anunciado que la versión impresa iba a terminar este mes de abril, debido a su estado de salud y el cambio en las condiciones de la industria del manga.

Lo que sí dejó claro es que no quiere abandonar por completo a estos personajes que tocaron la vida de tantos, inspirando a estrellas como Lio Messi, Kylian Mbappé y hasta Andrés Iniesta; así que no se asombren si aparece una que otra historia nueva.

Además, desde hace un tiempo se había anunciado “Captain Tsubasa World”, un nuevo formato web en el que semana tras semana se le va a dar continuidad a la vida de Oliver y su paso por el fútbol.