¿Por qué no pitaron penal para Cartaginés? Audios revelan qué pasó entre el VAR y el árbitro

Los audios del VAR revelaron que hubo un error arbitral que perjudicó al Cartaginés en su partido ante Escorpiones, pues la Comisión de Arbitraje determinó que los brumosos debieron recibir un penal al minuto 13.

La acción ocurrió cuando el jugador número 16 de Cartaginés, Geancarlo Castro, recibió un pase dentro del área y remató. Posteriormente, el defensor número 17 de Escorpiones, Javier Camareno, llegó tarde y terminó impactándolo.

Inicialmente, el árbitro consideró que no existía infracción y dejó continuar. Sin embargo, el VAR detectó una entrada temeraria y lo llamó para una revisión en campo.

Cartaginés ganó pese a que no le pitaron el penal. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

VAR le advirtió sobre la falta

Los audios muestran que desde la cabina tenían claro el criterio.

“A pesar de que el jugador remata, la acción que hace este jugador es totalmente temeraria. Le maja el tobillo, incluso todo el peso le cae en el tobillo”, se escucha durante el análisis.

El VAR insistió en que el hecho de que el futbolista cartaginés hubiera conseguido rematar no eliminaba la posterior infracción.

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“Tengo una acción 100% temeraria, que por ende, a pesar de que haya hecho el remate, es una acción temeraria”, indicaron.

Finalmente llegó la recomendación directa: “Pablo, te voy a recomendar un OFR, porque la acción del defensor es temeraria”.

El árbitro acudió al monitor y observó nuevamente la jugada desde diferentes tomas. Pese a las explicaciones recibidas, respondió: “Sí, voy a mantener mi decisión, gracias”.

Comisión confirmó el error

La Comisión de Arbitraje concluyó que el réferi utilizó criterios técnicos incorrectos durante su revisión y no valoró adecuadamente la llegada tardía del defensor ni el riesgo provocado sobre el atacante.

Su criterio es que debía sancionarse un penal a favor de Cartaginés y mostrar la tarjeta amarilla al jugador de Escorpiones por entrada temeraria.

En esta ocasión el VAR sí realizó la intervención correspondiente y recomendó al árbitro revisar su determinación. El error se produjo cuando, pese a observar nuevamente las imágenes y recibir los elementos señalados desde la cabina, el árbitro decidió sostener que no había penal.