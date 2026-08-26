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Lo que dijo Tepa González ilusionará a la afición del Cartaginés y no le gustará para nada a los del Herediano

Tepa afirmó que sueña con ser campeón con Cartago

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Por Eduardo Rodríguez y Sergio Alvarado

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El Club Sport Cartaginés logró el triunfo sobre el FAS y también consiguió acabar de líder del grupo en la Copa Centroamericana.

Tras el compromiso disputado en el estadio Fello Meza ante los salvadoreños, José de Jesús “El Tepa” González dejó unas declaraciones que llenan de ilusión a los brumosos de cara a lo que se viene en medio de un momento dulce para los dirigidos por Amarini Villatoro.

Cartaginés recibe al CD FAS por la Copa Centroamericana 2026, ronda final, Grupo D
Tepa quiere repetir el éxito en Heredia con Cartago. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Al mexicano se le consultó acerca de su paso por el Herediano, en el que muchos aficionados florenses lo echan de menos; no obstante, esto dijo el delantero.

“Mi paso por el Herediano fue muy bueno, pero en este momento mi concentración, mi alma y mi compromiso están con el Cartaginés y yo voy a ir a muerte por ser campeón con el Cartaginés”.

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“Esto es un golpe fuerte en la mesa, de que Cartaginés está para cosas grandes y también estamos tratando de internamente limpiar la mentalidad de que este equipo es ganador y constante, así que vamos a ir a muerte por la Copa Centroamericana y por el campeonato nacional”, dijo el azteca de manera contundente.

En su paso por Heredia, González fue muy exitoso, pero el ahora ariete florense sueña con llevar esos triunfos a Cartago.

“Sería hermoso, se me pone la piel chinita, la verdad; ojalá la vida me lo regale. Yo soy fiel creyente de que lo que es nuestro, pues viene, y el enfoque está en nosotros. No sabíamos que íbamos a quedar líderes y mira, al final de cuentas, decían que faltaban goles contra Verdes y al final acabamos quedando líderes; así es la vida, cuando es nuestro, a nosotros viene”, sentenció el Tepa.

Cartaginés recibe al CD FAS por la Copa Centroamericana 2026, ronda final, Grupo D
González le agradeció el apoyo a los brumosos. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El ariete afirmó que el equipo de Amarini Villatoro está para luchar por todos los torneos en este semestre para responderle a una afición blanquiazul que merece que le respondan en la cancha como ellos en la grada.

“Me parece que seguimos encontrando nuestra mejor versión, vamos a muerte por la Copa Centroamericana y el campeonato nacional; el estadio estaba prácticamente lleno, es muy lindo, me siento muy contento por el apoyo y poderles responder con resultados”, concluyó.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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