Portero Kevin Chamorro vivió un día que nunca olvidará y marcará para siempre su vida

Más allá de las canchas, los entrenamientos y las atajadas, este martes Kevin Chamorro vivió uno de los momentos más importantes de su vida.

El guardameta costarricense, actualmente en el Rio Ave de Portugal, se convirtió nuevamente en padre junto a su esposa, Ashley Arguedas, quien dio a luz al segundo hijo de la pareja.

Una alegría que marcará sus vidas

Kevin Chamorro y Ashley Arguedas dieron la bienvenida a su segundo hijo (cortesía/Cortesía)

La noticia fue compartida por Ashley mediante una historia en redes sociales desde el hospital.

En la publicación se observa al recién nacido en brazos, confirmando así la llegada del nuevo integrante de la familia Chamorro Arguedas.

La pareja no dudó en compartir este momento tan especial con sus seguidores.

Para el exportero del Deportivo Saprissa, se trata de una fecha que quedará grabada para siempre, pues la llegada de un hijo representa uno de los acontecimientos más importantes que puede vivir una persona.

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“El amor crece, la familia también. Agradecidos por cada momento juntos y emocionados por todo lo que está por venir", escribieron hace unos días en las fotos de unas sesión de familia.

Un gran momento dentro y fuera de la cancha

Kevin Chamorro y Ashley Arguedas celebraron la llegada de su segundo hijo. (Instagram/Instagram)

Kevin Chamorro atraviesa una etapa positiva tanto en lo profesional como en lo personal.

A sus 26 años, el arquero liberiano en el Rio Ave F.C., de la Primera División de Portugal, además de mantenerse dentro del radar de la Selección Nacional.

Ahora, a esos éxitos deportivos se suma una nueva alegría familiar con el nacimiento de su segundo hijo.

Sin duda, este martes se convirtió en una fecha que difícilmente olvidará y que marcará para siempre la historia de su familia.