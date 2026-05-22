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Prensa internacional se rinde ante la monumental actuación de Keylor Navas

El arquero costarricense fue la gran figura de la final de ida entre Pumas y Cruz Azul tras sostener el empate con una actuación que provocó elogios desde México hasta Europa

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Por Hillary Chinchilla Marín

La espectacular actuación de Keylor Navas en la final de ida de la Liga MX provocó una ola de elogios de la prensa internacional y hasta de su propio entrenador, luego de convertirse en el gran responsable del empate 0-0 entre Pumas UNAM y Cruz Azul.

Keylor evitó la derrota de Pumas

Keylor Navas Pumas
Keylor Navas fue la figura de Pumas ante Cruz Azul. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

El arquero costarricense fue la figura absoluta del partido disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes gracias a una serie de atajadas decisivas que evitaron lo que muchos medios calificaron como una derrota segura para los universitarios.

Cadenas deportivas y portales internacionales coincidieron en destacar que el tico sostuvo prácticamente solo a Pumas durante varios tramos del compromiso.

TNT Sports México aseguró que “Keylor Navas salvó a los Pumas de una goleada por parte de Cruz Azul”, destacando que la “Máquina” dominó tácticamente gran parte del encuentro.

Por su parte, TUDN tituló que el costarricense “mantiene en la final a Pumas con brutales atajadas”.

La actuación del exguardameta del Real Madrid no pasó desapercibida en Europa.

El diario español Marca resaltó su presentación en su primera final del fútbol mexicano y recordó que Keylor fue el arquero con más atajadas durante el torneo.

Mientras tanto, la agencia internacional AP News enfocó su cobertura cómo el tico neutralizó las opciones de Cruz Azul y dejó completamente abierta la definición del campeonato.

“Por eso tenemos al mejor portero del continente”

Uno de los elogios más fuertes llegó desde el propio banquillo de Pumas.

Tras el encuentro, el técnico Efraín Juárez se rindió completamente ante el costarricense en conferencia de prensa.

“Por eso tenemos al mejor portero en la historia del continente”, afirmó el entrenador mexicano.

La frase rápidamente se viralizó entre aficionados y medios deportivos.

La prensa mexicana explotó con Keylor

Keylor Navas recibió el apoyo de los aficionados de Pumas en el estadio de Cruz Azul.
Keylor Navas recibió el apoyo de los aficionados de Pumas en el estadio de Cruz Azul. (Pumas/Pumas)

En México, varios medios dedicaron portadas y titulares al arquero costarricense.

El Diario Récord publicó: “¡Pura vida! Keylor salva la noche”, mientras que otros medios deportivos resaltaron que el empate sin goles tuvo nombre y apellido: Keylor Navas.

“¡KEYLOR, SIEMPRE KEYLOR! Pumas y Cruz Azul empatan 0-0 y Navas fue la gran figura”, destacaron medios mexicanos tras el pitazo final.

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Ahora, el tico intentará cerrar la obra este fin de semana en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas buscará conquistar el título del Clausura 2026.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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