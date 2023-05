Prensa y afición se quejan con todo de Vladimir Quesada tras primer juego de la gran final

Vladimir Quesada es el blanco de las críticas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El Deportivo Saprissa volvió a salir herido del estadio Alejandro Morera Soto, tras perder el primer juego de la gran final 1 por 0 ante la Liga Deportiva Alajuelense y la prensa y afición, señalaron al principal responsable: Vladimir Quesada.

El nombre del entrenador morado es tendencia número uno en redes sociales, ya que periodistas deportivos y aficionados del club se quejan de su planteamiento y decisiones durante el juego.

Los cambios en el once inicial, la convocatoria de Álvaro Zamora, dejando por fuera a Warren Madrigal y las variantes en el choque, como la de Gerald Taylor, molestaron a los morados que ya no lo quieren ver más en el banquillo.

“Sea lo que sea, Vladimir no puede seguir como DT de la Saprissa. Felicidades a Vladimir por entregar otro título”, “Ni Rónald González te gestionaba tan mal una final como lo hace Vladimir”, “Independientemente de lo que pase el domingo, Vladimir se queda corto para dirigir al Saprissa”, “Vladimir no debe solo ser despedido como técnico del Saprissa, Vladimir debe ser despedido por completo de la institución, no es posible que agarró un equipo listo para ser campeón y lo despedazó así”, son algunos mensajes de los saprissitas.

A Quesada y su cuerpo técnico les quedan dos días para descifrar al cuadro rojinegro y luchar por la remontada que les dé el bicampeonato, de lo contrario el domingo verán a Alajuelense coronarse en su casa.

📌 Por tercer partido consecutivo el Saprissa no supo descifrar a la Liga



-Lo de Vladimir no es lectura, son malas decisiones



-Si quiere campeonizar tendremos que ver lo más cercano a su mejor versión pic.twitter.com/tFqcSmTjVs — Daniel Martínez (@danielmartinezo) May 26, 2023

Pingo dirige más que Vladimir — TD Más (@tdmas_cr) May 26, 2023

Bolaños pasó de titular a la grada, Warren de titular a la grada, Zamora de la grada a la titular.



Vladimir quiere democratizar tanto la participación en #Saprissa que el funcionamiento del equipo se le cobra. — Jose Alberto (@JAlbMontenegro) May 26, 2023