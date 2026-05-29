PSG vs Arsenal: ¿A qué hora y por cuál canal ver la final en Costa Rica y América Latina?

La gran final de la UEFA Champions League 2025/26 entre PSG y Arsenal se jugará este sábado 30 de mayo con un cambio histórico implementado por la UEFA.

Por primera vez en muchos años, el organismo europeo adelantó el horario oficial del partido a las 6 p.m. de Europa, cuando tradicionalmente se disputaba a las 9 p.m. Esto provocará que en América Latina el encuentro pueda verse desde la mañana o hasta el mediodía, dependiendo del país.

El partido definirá al nuevo campeón de Europa y reunirá a dos clubes que llegan tras una destacada temporada continental.

PSG ha tenido una temporada ganadora que espera cerrar como bicampeón de Champions (KARIM JAAFAR/AFP)

Horarios y canales para ver la final de Champions League

País Hora Canal TV Streaming México 10:00 AM TNT Sports, FOX Sports Max Costa Rica 10:00 AM ESPN Disney+ Guatemala 10:00 AM ESPN Disney+ Honduras 10:00 AM ESPN Disney+ El Salvador 10:00 AM ESPN Disney+ Nicaragua 10:00 AM ESPN Disney+ Colombia 11:00 AM ESPN Disney+ Premium Perú 11:00 AM ESPN Disney+ Premium Ecuador 11:00 AM ESPN Disney+ Premium Panamá 11:00 AM ESPN Disney+ Premium Venezuela 12:00 PM ESPN Disney+ Premium Bolivia 12:00 PM ESPN Disney+ Premium Chile 12:00 PM ESPN Disney+ Premium Paraguay 12:00 PM ESPN Disney+ Premium República Dominicana 12:00 PM ESPN Disney+ Premium Argentina 1:00 PM ESPN Disney+ Premium Uruguay 1:00 PM ESPN Disney+ Premium Brasil 1:00 PM TNT Sports, SBT Max Estados Unidos 12:00 PM ET / 9:00 AM PT CBS, TUDN, Univision Paramount+, ViX, Fubo España 6:00 PM La 1 TVE, Movistar+ RTVE Play, Movistar+

Expectativa mundial por la final

La final entre PSG y Arsenal genera enorme expectativa entre aficionados de todo el mundo. El club francés buscará conquistar nuevamente Europa, mientras que el conjunto inglés intentará sumar un título histórico en el torneo más importante de clubes.

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Millones de personas seguirán el encuentro desde televisión y plataformas de streaming, en una final que promete convertirse en uno de los eventos deportivos más vistos del año.