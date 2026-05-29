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PSG vs Arsenal: ¿A qué hora y por cuál canal ver la final en Costa Rica y América Latina?

La UEFA adelantó el horario de la final de Champions League 2025/26 y millones de aficionados en América Latina podrán verla

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Por Hillary Chinchilla Marín

La gran final de la UEFA Champions League 2025/26 entre PSG y Arsenal se jugará este sábado 30 de mayo con un cambio histórico implementado por la UEFA.

Por primera vez en muchos años, el organismo europeo adelantó el horario oficial del partido a las 6 p.m. de Europa, cuando tradicionalmente se disputaba a las 9 p.m. Esto provocará que en América Latina el encuentro pueda verse desde la mañana o hasta el mediodía, dependiendo del país.

El partido definirá al nuevo campeón de Europa y reunirá a dos clubes que llegan tras una destacada temporada continental.

Los jugadores del PSG celebran después de ganar la Copa Intercontinental ante el Flamengo en el estadio Ahmad bin Ali de Qatar.
PSG ha tenido una temporada ganadora que espera cerrar como bicampeón de Champions (KARIM JAAFAR/AFP)

Horarios y canales para ver la final de Champions League

PaísHoraCanal TVStreaming
México10:00 AMTNT Sports, FOX SportsMax
Costa Rica10:00 AMESPNDisney+
Guatemala10:00 AMESPNDisney+
Honduras10:00 AMESPNDisney+
El Salvador10:00 AMESPNDisney+
Nicaragua10:00 AMESPNDisney+
Colombia11:00 AMESPNDisney+ Premium
Perú11:00 AMESPNDisney+ Premium
Ecuador11:00 AMESPNDisney+ Premium
Panamá11:00 AMESPNDisney+ Premium
Venezuela12:00 PMESPNDisney+ Premium
Bolivia12:00 PMESPNDisney+ Premium
Chile12:00 PMESPNDisney+ Premium
Paraguay12:00 PMESPNDisney+ Premium
República Dominicana12:00 PMESPNDisney+ Premium
Argentina1:00 PMESPNDisney+ Premium
Uruguay1:00 PMESPNDisney+ Premium
Brasil1:00 PMTNT Sports, SBTMax
Estados Unidos12:00 PM ET / 9:00 AM PTCBS, TUDN, UnivisionParamount+, ViX, Fubo
España6:00 PMLa 1 TVE, Movistar+RTVE Play, Movistar+

Expectativa mundial por la final

La final entre PSG y Arsenal genera enorme expectativa entre aficionados de todo el mundo. El club francés buscará conquistar nuevamente Europa, mientras que el conjunto inglés intentará sumar un título histórico en el torneo más importante de clubes.

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Millones de personas seguirán el encuentro desde televisión y plataformas de streaming, en una final que promete convertirse en uno de los eventos deportivos más vistos del año.

Champions League: PSG vs Arsenal. AFP.
PSG y Arsenal disputarán la final de Champions League este sábado 30 de mayo. (THOMAS SAMSON/AFP)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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