PSG vs Arsenal: ¿A qué hora y por cuál canal ver la final en Costa Rica y América Latina?

La gran final de la UEFA Champions League 2025/26 entre PSG y Arsenal se jugará este sábado 30 de mayo con un cambio histórico implementado por la UEFA.
Por primera vez en muchos años, el organismo europeo adelantó el horario oficial del partido a las 6 p.m. de Europa, cuando tradicionalmente se disputaba a las 9 p.m. Esto provocará que en América Latina el encuentro pueda verse desde la mañana o hasta el mediodía, dependiendo del país.
El partido definirá al nuevo campeón de Europa y reunirá a dos clubes que llegan tras una destacada temporada continental.
Horarios y canales para ver la final de Champions League
|País
|Hora
|Canal TV
|Streaming
|México
|10:00 AM
|TNT Sports, FOX Sports
|Max
|Costa Rica
|10:00 AM
|ESPN
|Disney+
|Guatemala
|10:00 AM
|ESPN
|Disney+
|Honduras
|10:00 AM
|ESPN
|Disney+
|El Salvador
|10:00 AM
|ESPN
|Disney+
|Nicaragua
|10:00 AM
|ESPN
|Disney+
|Colombia
|11:00 AM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Perú
|11:00 AM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|11:00 AM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Panamá
|11:00 AM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|12:00 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|12:00 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|12:00 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|12:00 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|República Dominicana
|12:00 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|1:00 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|1:00 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|1:00 PM
|TNT Sports, SBT
|Max
|Estados Unidos
|12:00 PM ET / 9:00 AM PT
|CBS, TUDN, Univision
|Paramount+, ViX, Fubo
|España
|6:00 PM
|La 1 TVE, Movistar+
|RTVE Play, Movistar+
Expectativa mundial por la final
La final entre PSG y Arsenal genera enorme expectativa entre aficionados de todo el mundo. El club francés buscará conquistar nuevamente Europa, mientras que el conjunto inglés intentará sumar un título histórico en el torneo más importante de clubes.
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Millones de personas seguirán el encuentro desde televisión y plataformas de streaming, en una final que promete convertirse en uno de los eventos deportivos más vistos del año.