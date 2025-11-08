Pumas vs. Cruz Azul: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de la Liga MX?

Pumas UNAM y Cruz Azul disputarán un partido decisivo este sábado 8 de noviembre en el Estadio Banorte, correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: asegurar un lugar en la Liguilla.

El conjunto universitario contará con Keylor Navas, quien se ha convertido en pieza clave bajo los tres palos. Junto con él, el panameño Adalberto Carrasquilla se perfila como otro de los nombres importantes del plantel que dirige el cuadro auriazul.

Por su parte, Cruz Azul busca cerrar el torneo con una victoria que lo mantenga entre los primeros puestos del campeonato. El cuadro cementero ha mostrado solidez en las últimas jornadas y confía en su ofensiva para superar a los locales.

El Estadio Banorte será escenario del enfrentamiento entre Pumas UNAM y Cruz Azul por la Liguilla. (X Pumas/X Pumas)

Horario y transmisión del partido

El encuentro entre Pumas UNAM y Cruz Azul se iniciará a las 21:05 horas de Centroamérica, 22:05 de Panamá y 23:05 ET de Estados Unidos. El compromiso podrá verse en vivo por ViX, disponible en Centroamérica y Estados Unidos, y también por la señal de TUDN para la región centroamericana.

Navas y Carrasquilla, las figuras a seguir

La presencia de Keylor Navas ha generado gran expectativa en México. El guardameta costarricense atraviesa un buen momento y ha manifestado sentirse cómodo en el torneo azteca.

En tanto, Adalberto Carrasquilla continúa consolidándose como una de las piezas más importantes del mediocampo universitario.

Ambos futbolistas centroamericanos buscarán cerrar la fase regular con una actuación destacada que acerque a Pumas a los Play-In y les permita soñar con la clasificación directa a la Liguilla del Apertura 2025.

Keylor Navas defenderá la portería de Pumas ante Cruz Azul en la fecha 17 de la Liga MX. (Tomada de X/Tomada de X)

