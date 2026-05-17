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Pumas vs Pachuca: ¿A qué hora y por cuál canal ver la semifinal de Keylor Navas?

El Pumas UNAM de Keylor Navas buscará remontar este domingo la serie ante Pachuca para avanzar a la gran final del Clausura 2026

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Por Hillary Chinchilla Marín
Pumas vs América
Keylor Navas buscará llevar a Pumas a la final del Clausura 2026. (RODRIGO OROPEZA/AFP)

El costarricense Keylor Navas volverá a ser protagonista este domingo cuando Pumas UNAM reciba a Pachuca en el partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX.

El conjunto universitario llega obligado a reaccionar luego de perder 1-0 el encuentro de ida, resultado que dejó la serie completamente abierta.

Ahora, Pumas intentará aprovechar su localía en el Estadio Olímpico Universitario para conseguir el boleto a la gran final del fútbol mexicano.

Hora y canal del partido

El compromiso entre Pumas y Pachuca se disputará este domingo 17 de mayo a las 7 p. m. (hora de Costa Rica y México).

El encuentro se podrá observar por la señal de TUDN y mediante streaming en Fox One.

¿Qué se juegan?

Ambos equipos luchan por el último boleto a la gran final del Clausura 2026, donde ya espera Cruz Azul.

Pachuca llega con ventaja tras imponerse 1-0 en el primer juego de la serie.

Sin embargo, Pumas cuenta con un importante beneficio debido a que terminó mejor ubicado en la tabla general durante la fase regular.

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Eso significa que cualquier victoria del equipo universitario, incluso por un gol de diferencia, le dará automáticamente el pase a la final gracias al criterio de desempate.

La presión estará completamente del lado del equipo de Keylor Navas, que buscará responder en casa y mantener vivo el sueño del campeonato.

Oussama Idrissi celebró a lo grande la diana que le marcó a Keylor Navas.
Oussama Idrissi celebró a lo grande la diana que le marcó a Keylor Navas. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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