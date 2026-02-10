Pumas vs. San Diego FC: ¿A qué hora y por dónde ver el partido de esta martes de la Concacaf?

La Concacaf Champions Cup 2026 continúa este martes 10 de febrero con un duelo clave en la ronda 1, cuando el Pumas de Keylor Navas reciba a San Diego FC en el Estadio Olímpico Universitario, en busca de una remontada que le permita seguir con vida en el torneo.

Pumas obligado a una noche perfecta

Pumas buscará una remontada histórica ante San Diego FC en la Concachampions. (X Pumas/X Pumas)

El equipo universitario llega al compromiso con la presión máxima, luego de caer 4-1 en el partido de ida disputado en el Snapdragon Stadium. Con ese resultado, Pumas necesita anotar al menos tres goles y no recibir tantos para aspirar a la clasificación. Cabe recordar que el gol visita sí cuenta, por eso si los felinos ganaran 3-0, clasificarían por el tanto anotado en la ida.

En el ámbito local, el conjunto dirigido por Efraín Juárez viene de empatar 2-2 ante Atlas en el Clausura 2026, resultado que lo mantiene invicto en el torneo mexicano y ubicado en la quinta posición con nueve puntos.

San Diego FC, por su parte, no ha tenido actividad posterior al partido de ida. El equipo californiano, comandado por Mikey Varas, sabe que un solo gol como visitante prácticamente sentenciaría la serie a su favor.

Horario y dónde ver EN VIVO en Costa Rica

El partido se podrá ver en Costa Rica por Disney Plus y ESPN. (RODRIGO OROPEZA/AFP)

El partido Pumas vs. San Diego FC se disputará este martes 10 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, a las 7 de la noche.

En Costa Rica, el encuentro se podrá ver EN VIVO a través de:

Disney Plus

ESPN

Nota realizada con ayuda de IA