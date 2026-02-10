Teleguía Deportes

Pumas vs. San Diego FC: ¿A qué hora y por dónde ver el partido de esta martes de la Concacaf?

Pumas de Keylor Navas recibe al San Diego FC con la obligación de remontar la serie en la Concacaf Champions Cup 2026

Por Hillary Chinchilla Marín

La Concacaf Champions Cup 2026 continúa este martes 10 de febrero con un duelo clave en la ronda 1, cuando el Pumas de Keylor Navas reciba a San Diego FC en el Estadio Olímpico Universitario, en busca de una remontada que le permita seguir con vida en el torneo.

Pumas obligado a una noche perfecta

Los Pumas de Keylor Navas apenas empataron a uno en el debut ante Gallos Blancos de Querétaro.
Pumas buscará una remontada histórica ante San Diego FC en la Concachampions. (X Pumas/X Pumas)

El equipo universitario llega al compromiso con la presión máxima, luego de caer 4-1 en el partido de ida disputado en el Snapdragon Stadium. Con ese resultado, Pumas necesita anotar al menos tres goles y no recibir tantos para aspirar a la clasificación. Cabe recordar que el gol visita sí cuenta, por eso si los felinos ganaran 3-0, clasificarían por el tanto anotado en la ida.

En el ámbito local, el conjunto dirigido por Efraín Juárez viene de empatar 2-2 ante Atlas en el Clausura 2026, resultado que lo mantiene invicto en el torneo mexicano y ubicado en la quinta posición con nueve puntos.

LEA MÁS: Brandon Aguilera, jugador de Rio Ave, recibe buena noticia en medio del duro momento que está viviendo

San Diego FC, por su parte, no ha tenido actividad posterior al partido de ida. El equipo californiano, comandado por Mikey Varas, sabe que un solo gol como visitante prácticamente sentenciaría la serie a su favor.

Horario y dónde ver EN VIVO en Costa Rica

Keylor Navas fue noticia fuera de la cancha por el conflicto con su exempleado. Aquí, en el partido de Pumas el 18 de enero ante León por la Liga MX.
El partido se podrá ver en Costa Rica por Disney Plus y ESPN. (RODRIGO OROPEZA/AFP)

El partido Pumas vs. San Diego FC se disputará este martes 10 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, a las 7 de la noche.

En Costa Rica, el encuentro se podrá ver EN VIVO a través de:

  • Disney Plus
  • ESPN

Nota realizada con ayuda de IA

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

