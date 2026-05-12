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¿Qué día jugarán Keylor Navas y Pumas contra Pachuca en las semifinales de la Liga MX?

El arquero costarricense buscará llevar a Pumas a la gran final del Clausura 2026 en México.

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Por Hillary Chinchilla Marín

Tras eliminar al América, los Pumas de Keylor Navas ya tienen todo listo para disputar las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante los Tuzos del Pachuca.

El cuadro universitario logró avanzar a semifinales luego de dejar en el camino a su histórico rival, el Club América, en una serie llena de goles y tensión.

El marcador global terminó empatado 6-6, pero Pumas clasificó gracias a su mejor posición en la tabla general durante la fase regular del campeonato.

Keylor sigue siendo figura en México

Keylor Navas celebró la victoria contra América alzando sus manos al cielo.
Keylor Navas jugará semifinales del Clausura mexicano con Pumas. (Pumas/Pumas)

El portero costarricense continúa consolidándose como una de las grandes figuras del equipo dirigido por Efraín Juárez y ahora buscará acercarse todavía más al título mexicano.

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La actuación del tico durante la serie ante América también generó muchísimos elogios en medios y aficionados mexicanos.

¿Cuándo jugarán contra Pachuca?

La Liga MX ya confirmó las fechas oficiales de la semifinal entre Pumas y Pachuca.

Partido de ida

📅 Jueves 14 de mayo

🏟️ Estadio Hidalgo

Partido de vuelta

📅 Domingo 17 de mayo🏟️ Estadio Olímpico Universitario

Un boleto a la gran final en juego

La serie promete muchísima intensidad debido al buen momento que atraviesan ambos equipos en la recta final del torneo.

Pumas buscará aprovechar el impulso anímico tras eliminar al América, mientras que Pachuca intentará imponer su experiencia en fases decisivas.

La afición universitaria mantiene la esperanza de volver a disputar una final y muchos consideran que la experiencia internacional de Keylor Navas puede ser clave para lograrlo.

El arquero costarricense sigue escribiendo un nuevo capítulo importante en su histórica carrera.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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