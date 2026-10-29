¿Qué vieron los comentaristas extranjeros de Saprissa ante Firpo? Esto opinaron

El Deportivo Saprissa consiguió una agónica victoria 2-1 contra Luis Ángel Firpo en el repechaje de la Copa Centroamericana, pero su rendimiento provocó fuertes comentarios durante la transmisión internacional de FOX.

Los comentaristas extranjeros expresaron su sorpresa por las dificultades del conjunto tibaseño, que pasó momentos de apuro frente al equipo salvadoreño en el Estadio Ricardo Saprissa.

“Saprissa es uno en casa y otro fuera de casa, pero ha tenido malos resultados hasta aquí”. Señalaron durante el encuentro.

Las frases de FOX sobre el rendimiento de Saprissa

Saprissa consiguió una agónica victoria 2-1 ante Luis Ángel Firpo en la Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Conforme avanzaba el partido, los analistas advirtieron sobre el riesgo de eliminación que enfrentaban los morados.

“Están afuera y lo pueden liquidar los del Firpo”, expresaron en uno de los momentos más complicados para el equipo costarricense.

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También cuestionaron el nivel mostrado por el club: “Ha mermado Saprissa” y “Se le acaba el tiempo a Saprissa”.

La presión sobre el técnico Hernán Medford tampoco pasó inadvertida durante la transmisión.

“El público está molesto con Hernán Medford por los últimos resultados,” comentaron.

Saprissa pasó apuros antes de conseguir el triunfo

La tensión aumentó mientras Firpo amenazaba con dejar fuera al conjunto costarricense.

“Lo están eliminando en casa” y “Grandes apuros pasa el Saprissa”, fueron otras de las expresiones de los comentaristas.

“Qué partido”, agregaron respecto a lo que ocurría en el terreno de juego.

Finalmente, el Monstruo consiguió imponerse por 2-1 en un encuentro que dejó al descubierto las dificultades que atravesó el equipo para sacar adelante la eliminatoria.