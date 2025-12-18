¿Quién era Mario Pineida, el futbolista fallecido en un ataque armado en Guayaquil?

El futbolista ecuatoriano Mario Pineida, quien militaba en el Barcelona Sporting Club, murió este miércoles como consecuencia de un ataque armado registrado en la ciudad costera de Guayaquil, informó la policía ecuatoriana.

LEA MÁS: Afición de Saprissa ya da por hecho quién será el campeón nacional tras juego de ida de la final

Mario Pineida militaba en Barcelona Sporting Club desde 2016. (Tomadas de X/Tomada de Twitter)

Violento ataque

Según medios internacionales como Medio Tiempo, las autoridades confirmaron que Pineida fue una de las dos personas fallecidas durante el ataque, mientras que una tercera resultó herida.

Hasta el momento, la policía no ha brindado mayores detalles sobre las circunstancias del hecho, el cual es investigado por la Dirección de Investigación de Delitos Contra la Vida, dependencia del Ministerio del Interior.

Pineida, de 33 años, se desempeñaba como lateral por ambas bandas y formaba parte de Barcelona Sporting Club desde 2016. Con el conjunto guayaquileño se coronó campeón nacional en 2016 y 2020, siendo una pieza habitual del plantel en la Serie A del fútbol ecuatoriano.

En su carrera profesional también militó en Fluminense de Brasil en 2021 y disputó nueve partidos con la selección de Ecuador, siendo su última participación durante la Copa América de ese mismo año.

Reacciones y contexto de violencia

Mediante un comunicado oficial, Barcelona SC informó que fue notificado del fallecimiento del jugador “tras un atentado en su contra”, aunque no se precisaron los motivos para catalogar el hecho como tal. El club expresó su pesar y señaló que más adelante dará a conocer detalles sobre las honras fúnebres.

Otros equipos ecuatorianos como Liga de Quito e Independiente del Valle, club en el que también jugó Pineida, manifestaron sus condolencias en la red social X.

LEA MÁS: Matanza en la playa: El aterrador secreto que escondían el padre y el hijo que masacraron a 15 personas

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió en el barrio Samanes, al norte de Guayaquil. El hecho se da en un contexto de creciente violencia, cuando Ecuador se encamina a cerrar 2025 como el año más violento de su historia, con más de 9.000 homicidios, según datos del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.

Clubes ecuatorianos expresaron condolencias tras la muerte del futbolista. (Tomadas de X/Tomada de Twitter)

Nota realizada con ayuda de IA