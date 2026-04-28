¿Quién es el favorito para ser campeón nacional según la IA?

El torneo de Clausura definió a sus semifinalistas: Herediano, Saprissa, Liberia y Cartaginés, dejando fuera al actual campeón Liga Deportiva Alajuelense, lo que abre el panorama para un nuevo monarca en el fútbol nacional.
Así se jugarán las semifinales
Conforme a la tabla de posiciones, los cruces quedaron definidos:
- Herediano (1) vs Cartaginés (4)
- Saprissa (2) vs Liberia (3)
El formato enfrenta al líder contra el cuarto lugar y al segundo contra el tercero, en una fase donde la regularidad y la experiencia pesan.
Favoritos para avanzar
Herediano llega como el equipo más sólido del torneo, lo que lo convierte en favorito ante un Cartaginés que ha mostrado altibajos.
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Por su parte, Saprissa parte con ventaja frente a Liberia, gracias a su experiencia en instancias finales y su historial en partidos decisivos.
Saprissa es favorito para la IA
Con estos escenarios, la final más probable sería entre Herediano y Saprissa, dos equipos acostumbrados a pelear campeonatos.
Aunque el Team fue el más regular, Saprissa aparece como el principal candidato al título, debido a su peso histórico y capacidad para responder en momentos clave.