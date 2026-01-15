Racing Club de Santander vs. FC Barcelona: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de Copa del Rey?

Luego de la sorpresiva eliminación del Real Madrid, que cayó 3-2 ante el Albacete en la Copa del Rey, el FC Barcelona buscará este jueves su clasificación a la siguiente fase del torneo del que es actual campeón, cuando visite al Racing de Santander en el estadio El Sardinero.

El conjunto blaugrana afronta el compromiso con la presión de avanzar en una competición que históricamente no admite errores y que ya dejó fuera a uno de los grandes del fútbol español.

LEA MÁS: El Barcelona vence al Real Madrid y revalida la Supercopa de España

Las estrellas del FC Barcelona Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha festejan con sus medallas tras ganarle la Supercopa al Real Madrid. (FADEL SENNA/AFP)

Un Barcelona en alza tras la Supercopa

El FC Barcelona llega al partido luego de proclamarse campeón de la Supercopa de España, tras vencer 3-2 al Real Madrid en la final disputada en Yedá, Arabia Saudita, con un doblete de Raphinha. Ese resultado reforzó el ánimo del equipo, que ahora busca trasladar ese impulso a la Copa del Rey.

LEA MÁS: Xabi Alonso despedido del Real Madrid tras derrota ante el Barcelona y ya anunciaron al sustituto

El duelo ante Racing representa un examen exigente como visitante y una prueba clave para defender el título obtenido la temporada anterior y es que los culés no se pueden confiar, ya que al Madrid lo eliminó uno de los últimos equipos de la tabla de segunda división, mientras que ellos enfrentarán al líder.

El FC Barcelona visita al Racing de Santander por la Copa del Rey 2026. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

¿A qué hora y por cuál canal ver el Racing vs. FC Barcelona?

Racing vs. FC Barcelona – Horarios y canales por país