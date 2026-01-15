Teleguía Deportes

Racing Club de Santander vs. FC Barcelona: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de Copa del Rey?

Luego de la sorpresiva eliminación del Real Madrid, el FC Barcelona sale a escena en busca del pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey 2026

Por Hillary Chinchilla Marín

Luego de la sorpresiva eliminación del Real Madrid, que cayó 3-2 ante el Albacete en la Copa del Rey, el FC Barcelona buscará este jueves su clasificación a la siguiente fase del torneo del que es actual campeón, cuando visite al Racing de Santander en el estadio El Sardinero.

El conjunto blaugrana afronta el compromiso con la presión de avanzar en una competición que históricamente no admite errores y que ya dejó fuera a uno de los grandes del fútbol español.

Las estrellas del FC Barcelona Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha festejan con sus medallas tras ganarle la Supercopa al Real Madrid.
Un Barcelona en alza tras la Supercopa

El FC Barcelona llega al partido luego de proclamarse campeón de la Supercopa de España, tras vencer 3-2 al Real Madrid en la final disputada en Yedá, Arabia Saudita, con un doblete de Raphinha. Ese resultado reforzó el ánimo del equipo, que ahora busca trasladar ese impulso a la Copa del Rey.

El duelo ante Racing representa un examen exigente como visitante y una prueba clave para defender el título obtenido la temporada anterior y es que los culés no se pueden confiar, ya que al Madrid lo eliminó uno de los últimos equipos de la tabla de segunda división, mientras que ellos enfrentarán al líder.

El FC Barcelona visita al Racing de Santander por la Copa del Rey 2026.
¿A qué hora y por cuál canal ver el Racing vs. FC Barcelona?

Racing vs. FC Barcelona – Horarios y canales por país

Costa RicaSan José2:00 PMSky Sports / Sky+
MéxicoCiudad de México2:00 PMSky Sports México / Sky+
GuatemalaCiudad de Guatemala2:00 PMSky Sports
HondurasTegucigalpa2:00 PMSky Sports
El SalvadorSan Salvador2:00 PMSky Sports
PanamáCiudad de Panamá3:00 PMDGO / DIRECTV Sports
República DominicanaSanto Domingo4:00 PMDGO / DIRECTV Sports
Estados UnidosNueva York3:00 PMESPN Select / fuboTV / ESPN App
CanadáToronto3:00 PMPlataformas oficiales FC Barcelona
ColombiaBogotá3:00 PMWin Sports / Win+
PerúLima3:00 PMAmérica TV / América TV GO
EcuadorQuito3:00 PMEl Canal del Fútbol (ECDF)
VenezuelaCaracas4:00 PMVenevisión / Meridiano TV / Inter
BoliviaLa Paz4:00 PMCanal sin confirmar
ArgentinaBuenos Aires5:00 PMFlow Sports
UruguayMontevideo5:00 PMFlow Sports
ParaguayAsunción5:00 PMFlow Sports
ChileSantiago5:00 PMCanal sin confirmar
BrasilBrasilia5:00 PMESPN Brasil / Disney+ / Claro TV+ / Vivo Play
EspañaBarcelona9:00 PMMovistar+ / TVE La 1
FranciaParís9:00 PML’Équipe Live Foot
Reino UnidoLondres8:00 PMPlataformas oficiales FC Barcelona
PoloniaVarsovia9:00 PMPlataformas oficiales FC Barcelona
UcraniaKiev10:00 PMPlataformas oficiales FC Barcelona
TurquíaEstambul11:00 PMS Sport
RusiaMoscú11:00 PMMatch
Países ÁrabesLa Meca11:00 PMShahid
IndiaNueva Delhi1:30 AMFanCode
IndonesiaYakarta3:00 AMVision+
ChinaPekín4:00 AMfcbarcelona.qq.com
JapónTokio5:00 AMU-NEXT
AustraliaSídney7:00 AMPlataformas oficiales FC Barcelona
