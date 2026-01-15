Racing Club de Santander vs. FC Barcelona: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de Copa del Rey?

Luego de la sorpresiva eliminación del Real Madrid, que cayó 3-2 ante el Albacete en la Copa del Rey, el FC Barcelona buscará este jueves su clasificación a la siguiente fase del torneo del que es actual campeón, cuando visite al Racing de Santander en el estadio El Sardinero.
El conjunto blaugrana afronta el compromiso con la presión de avanzar en una competición que históricamente no admite errores y que ya dejó fuera a uno de los grandes del fútbol español.
LEA MÁS: El Barcelona vence al Real Madrid y revalida la Supercopa de España
Un Barcelona en alza tras la Supercopa
El FC Barcelona llega al partido luego de proclamarse campeón de la Supercopa de España, tras vencer 3-2 al Real Madrid en la final disputada en Yedá, Arabia Saudita, con un doblete de Raphinha. Ese resultado reforzó el ánimo del equipo, que ahora busca trasladar ese impulso a la Copa del Rey.
LEA MÁS: Xabi Alonso despedido del Real Madrid tras derrota ante el Barcelona y ya anunciaron al sustituto
El duelo ante Racing representa un examen exigente como visitante y una prueba clave para defender el título obtenido la temporada anterior y es que los culés no se pueden confiar, ya que al Madrid lo eliminó uno de los últimos equipos de la tabla de segunda división, mientras que ellos enfrentarán al líder.
¿A qué hora y por cuál canal ver el Racing vs. FC Barcelona?
Racing vs. FC Barcelona – Horarios y canales por país
|Costa Rica
|San José
|2:00 PM
|Sky Sports / Sky+
|México
|Ciudad de México
|2:00 PM
|Sky Sports México / Sky+
|Guatemala
|Ciudad de Guatemala
|2:00 PM
|Sky Sports
|Honduras
|Tegucigalpa
|2:00 PM
|Sky Sports
|El Salvador
|San Salvador
|2:00 PM
|Sky Sports
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|3:00 PM
|DGO / DIRECTV Sports
|República Dominicana
|Santo Domingo
|4:00 PM
|DGO / DIRECTV Sports
|Estados Unidos
|Nueva York
|3:00 PM
|ESPN Select / fuboTV / ESPN App
|Canadá
|Toronto
|3:00 PM
|Plataformas oficiales FC Barcelona
|Colombia
|Bogotá
|3:00 PM
|Win Sports / Win+
|Perú
|Lima
|3:00 PM
|América TV / América TV GO
|Ecuador
|Quito
|3:00 PM
|El Canal del Fútbol (ECDF)
|Venezuela
|Caracas
|4:00 PM
|Venevisión / Meridiano TV / Inter
|Bolivia
|La Paz
|4:00 PM
|Canal sin confirmar
|Argentina
|Buenos Aires
|5:00 PM
|Flow Sports
|Uruguay
|Montevideo
|5:00 PM
|Flow Sports
|Paraguay
|Asunción
|5:00 PM
|Flow Sports
|Chile
|Santiago
|5:00 PM
|Canal sin confirmar
|Brasil
|Brasilia
|5:00 PM
|ESPN Brasil / Disney+ / Claro TV+ / Vivo Play
|España
|Barcelona
|9:00 PM
|Movistar+ / TVE La 1
|Francia
|París
|9:00 PM
|L’Équipe Live Foot
|Reino Unido
|Londres
|8:00 PM
|Plataformas oficiales FC Barcelona
|Polonia
|Varsovia
|9:00 PM
|Plataformas oficiales FC Barcelona
|Ucrania
|Kiev
|10:00 PM
|Plataformas oficiales FC Barcelona
|Turquía
|Estambul
|11:00 PM
|S Sport
|Rusia
|Moscú
|11:00 PM
|Match
|Países Árabes
|La Meca
|11:00 PM
|Shahid
|India
|Nueva Delhi
|1:30 AM
|FanCode
|Indonesia
|Yakarta
|3:00 AM
|Vision+
|China
|Pekín
|4:00 AM
|fcbarcelona.qq.com
|Japón
|Tokio
|5:00 AM
|U-NEXT
|Australia
|Sídney
|7:00 AM
|Plataformas oficiales FC Barcelona