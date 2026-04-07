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Real Madrid vs Bayern Múnich: hora, canal y cómo ver el partido de Champions League este martes

El Real Madrid enfrenta al Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League

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Por Hillary Chinchilla Marín

El esperado duelo entre Real Madrid vs Bayern Múnich se disputará este martes 7 de abril de 2026 por la ida de los cuartos de final de la Champions League y aquí le contamos dónde y a qué hora verlo.

El compromiso se jugará en el estadio Santiago Bernabéu, donde el conjunto español intentará dar el primer golpe ante uno de los favoritos del torneo.

Vinicius Jr. y Kylian Mbappé celebran uno de los goles del Real Madrid ante Olympiacos por la Champions League.
El Bernabéu recibe el duelo de cuartos de final de la Champions League. (ANGELOS TZORTZINIS/AFP)

Un clásico europeo con historia

El Real Madrid llega motivado tras eliminar al Manchester City en la fase anterior, mostrando su peso histórico en la competición que ha ganado en 15 ocasiones.

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El Bayern Múnich, por su parte, mantiene una plantilla poderosa y llega con la intención de imponerse como visitante en una serie que promete intensidad.

Bayern Múnich visita al Real Madrid en uno de los partidos más esperados.
Bayern Múnich visita al Real Madrid en uno de los partidos más esperados. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Tabla de horarios y canales a nivel internacional

PaísHoraCanal TVStreaming
Costa Rica1:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Guatemala1:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Honduras1:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
El Salvador1:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
México1:00 p.m.TNT SportsMax
Perú2:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Colombia2:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Ecuador2:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Bolivia3:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Venezuela3:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Estados Unidos3:00 p.m.Paramount+, UniMás, TUDNViX
Argentina4:00 p.m.ESPN / FOX SportsDisney+ Premium
Brasil4:00 p.m.TNT SportsMax
Chile4:00 p.m.ESPN PremiumDisney+ Premium
Uruguay4:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Paraguay4:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
España9:00 p.m.Movistar Liga de CampeonesMovistar+

El enfrentamiento entre ambos clubes es uno de los más atractivos de la Champions League y marcará el inicio de una serie clave rumbo a semifinales.

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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