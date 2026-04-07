Real Madrid vs Bayern Múnich: hora, canal y cómo ver el partido de Champions League este martes

El esperado duelo entre Real Madrid vs Bayern Múnich se disputará este martes 7 de abril de 2026 por la ida de los cuartos de final de la Champions League y aquí le contamos dónde y a qué hora verlo.

El compromiso se jugará en el estadio Santiago Bernabéu, donde el conjunto español intentará dar el primer golpe ante uno de los favoritos del torneo.

El Bernabéu recibe el duelo de cuartos de final de la Champions League. (ANGELOS TZORTZINIS/AFP)

Un clásico europeo con historia

El Real Madrid llega motivado tras eliminar al Manchester City en la fase anterior, mostrando su peso histórico en la competición que ha ganado en 15 ocasiones.

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El Bayern Múnich, por su parte, mantiene una plantilla poderosa y llega con la intención de imponerse como visitante en una serie que promete intensidad.

Bayern Múnich visita al Real Madrid en uno de los partidos más esperados. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Tabla de horarios y canales a nivel internacional

País Hora Canal TV Streaming Costa Rica 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 1:00 p.m. TNT Sports Max Perú 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Bolivia 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Estados Unidos 3:00 p.m. Paramount+, UniMás, TUDN ViX Argentina 4:00 p.m. ESPN / FOX Sports Disney+ Premium Brasil 4:00 p.m. TNT Sports Max Chile 4:00 p.m. ESPN Premium Disney+ Premium Uruguay 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium España 9:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

El enfrentamiento entre ambos clubes es uno de los más atractivos de la Champions League y marcará el inicio de una serie clave rumbo a semifinales.

Nota realizada con ayuda de IA