Real Madrid vs Bayern Múnich: hora, canal y cómo ver el partido de Champions League este martes

El esperado duelo entre Real Madrid vs Bayern Múnich se disputará este martes 7 de abril de 2026 por la ida de los cuartos de final de la Champions League y aquí le contamos dónde y a qué hora verlo.
El compromiso se jugará en el estadio Santiago Bernabéu, donde el conjunto español intentará dar el primer golpe ante uno de los favoritos del torneo.
Un clásico europeo con historia
El Real Madrid llega motivado tras eliminar al Manchester City en la fase anterior, mostrando su peso histórico en la competición que ha ganado en 15 ocasiones.
LEA MÁS: La mística del Real Madrid en Champions contra la aplanadora del Bayern
El Bayern Múnich, por su parte, mantiene una plantilla poderosa y llega con la intención de imponerse como visitante en una serie que promete intensidad.
Tabla de horarios y canales a nivel internacional
|País
|Hora
|Canal TV
|Streaming
|Costa Rica
|1:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Guatemala
|1:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Honduras
|1:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|El Salvador
|1:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|1:00 p.m.
|TNT Sports
|Max
|Perú
|2:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|2:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|2:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|3:00 p.m.
|Paramount+, UniMás, TUDN
|ViX
|Argentina
|4:00 p.m.
|ESPN / FOX Sports
|Disney+ Premium
|Brasil
|4:00 p.m.
|TNT Sports
|Max
|Chile
|4:00 p.m.
|ESPN Premium
|Disney+ Premium
|Uruguay
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|España
|9:00 p.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar+
El enfrentamiento entre ambos clubes es uno de los más atractivos de la Champions League y marcará el inicio de una serie clave rumbo a semifinales.
Nota realizada con ayuda de IA