La mística del Real Madrid en Champions contra la aplanadora del Bayern

El Bayern Múnich visita al Real Madrid, este martes en la ida de los cuartos de final de la Champions League, rebosante de confianza y dando la impresión de ser el equipo más completo de Europa, reforzado por el probable regreso del delantero estrella Harry Kane.

El gigante bávaro afronta el duelo desde la posición de favorito ante un conjunto blanco que vive una temporada complicada, pero que se aferra a la mística que guarda con esa competición para desafiar de nuevo a la lógica. El duelo será a la 1 p.m., hora tica, en el estadio Santiago Bernabéu.

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El juego entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, será a la 1 p.m., en el estadio Santiago Bernabéu. Foto: AFP. (ALEXANDRA BEIER/AFP)

La jornada: Real Madrid vs Bayern Múnich, 1 p.m. Sporting vs Arsenal, 1 p.m.

Duelo de titanes

Justo cuando parecía que su inagotable pozo de magia en la Liga de Campeones se estaba quedando seco, el Real Madrid, con 15 Orejonas en sus vitrinas, firmó su mejor actuación de la temporada al aplastar al Manchester City de Pep Guardiola en octavos de final.

A pesar del prestigio del Madrid y de su constelación de estrellas en ataque —Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, además del héroe del triplete ante el City, Federico Valverde—, el Bayern es, probablemente, el principal favorito para alzarse con el trofeo.

El Madrid sufrió una decepcionante derrota ante el Mallorca en La Liga el sábado, quedando a siete puntos de su rival, el Barcelona, en la lucha por el título en España.

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Arbeloa restó importancia a la derrota y afirmó que no tendría ninguna influencia en el rendimiento de su equipo contra el Bayern, en la competición favorita del club.

“Sé de lo que son capaces mis jugadores. Sé que entienden la importancia del partido del martes”, dijo el antiguo defensor ante los periodistas.