La Liga Deportiva Alajuelense visitará a San Carlos este sábado 28 de noviembre, en un duelo directo por el último boleto a las semifinales del Torneo de Apertura 2026.
Los manudos ocupan la cuarta posición con 29 puntos, mientras que los Toros del Norte marchan quintos con 27 unidades.
¿Qué necesitan Alajuelense y San Carlos para clasificar?
Al conjunto rojinegro le basta con una victoria o un empate para asegurar su clasificación, mientras que los norteños necesitan ganar para desplazar a los manudos del cuarto lugar.
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El equipo que consiga el boleto enfrentará en semifinales al ganador de la fase regular, posición que disputan Saprissa, Cartaginés y Sporting.
¿A qué hora y por cuál canal ver San Carlos vs. Alajuelense?
El encuentro se disputará a las 7 p. m. en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez y será transmitido por FOX.
El compromiso se jugará al mismo tiempo que los otros tres partidos que definirán el liderato y los cruces de semifinales.
|1
|Saprissa
|34
|+18
|2
|Cartaginés
|34
|+13
|3
|Sporting
|33
|+9
|4
|Alajuelense
|29
|+11
|5
|San Carlos
|27
|−2