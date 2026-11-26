La Liga Deportiva Alajuelense visitará a San Carlos este sábado 28 de noviembre, en un duelo directo por el último boleto a las semifinales del Torneo de Apertura 2026.

Los manudos ocupan la cuarta posición con 29 puntos, mientras que los Toros del Norte marchan quintos con 27 unidades.

¿Qué necesitan Alajuelense y San Carlos para clasificar?

Alajuelense y San Carlos se disputarán el último boleto a semifinales. (Chatgpt/Chatgpt)

Al conjunto rojinegro le basta con una victoria o un empate para asegurar su clasificación, mientras que los norteños necesitan ganar para desplazar a los manudos del cuarto lugar.

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El equipo que consiga el boleto enfrentará en semifinales al ganador de la fase regular, posición que disputan Saprissa, Cartaginés y Sporting.

¿A qué hora y por cuál canal ver San Carlos vs. Alajuelense?

El encuentro se disputará a las 7 p. m. en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez y será transmitido por FOX.

El compromiso se jugará al mismo tiempo que los otros tres partidos que definirán el liderato y los cruces de semifinales.