San Carlos depende de sí mismo para clasificar a semifinales si derrota a Alajuelense. (Albert Marín /Liga vs San Carlos)

Hace cinco meses, al inicio del Apertura 2026, el clima que se vivía alrededor de la Asociación Deportiva San Carlos era complejo en lo deportivo, en lo administrativo y entre su afición, que temía por el futuro del club.

El clima que se vivía en el fútbol tico, con equipos que salían del torneo por diversos motivos, metía más nervios a un club que acabó en el último lugar el año pasado, que tuvo una larga racha sin ganar y que no se veía por dónde levantar cabeza.

Deudas con instituciones del Estado no dejaron que los Toros jugaran la primera jornada, lo que les hizo perder tres puntos, y la incertidumbre de si se podía resolver la deuda mandaba, por lo que hasta tuvieron que pedir ayuda por medio de Sinpes.

El asunto dio tal giro que si los norteños derrotan este sábado en su casa, el estadio Carlos Ugalde, a Alajuelense, clasificarán a semifinales, lo que pinta como una hazaña en medio de tantas complicaciones.

Un aficionado emblemático, un exjugador que hoy trabaja codo a codo con el club y el técnico Wálter Centeno están claros sobre cómo se dio la transformación.

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Exjugadores se unieron para ayudar a San Carlos

Uno de los principales actores es don William Corrales, exjugador del equipo, exgerente, miembro del departamento de asesoría técnica y del Comité de Socios del club, quien contó cómo entre varios se subieron las mangas y se pusieron a trabajar.

William Corrales se unió con otros exjugadores y la gerencia de San Carlos para colaborar con el club (Cortesía William Corrales/Cortesía William Corrales)

“Hace un año el equipo estaba en último lugar, no ganamos un solo partido en casa, malas contrataciones, entonces Luis Carlos Chacón creó un departamento para que le colaborara en la asesoría deportiva y lo hice con mucho gusto.

“Llegamos con la intención de salvar al equipo del descenso, para eso es lo que trabajamos, tengo muy buena relación con Carlos Acosta, el gerente deportivo, yo fui el que lo llevé cuando era gerente del club y empezamos a trabajar con él.

“Me dieron la tarea de llevar a algunos exjugadores para que diéramos nuestras ideas, los que jugamos más de cien partidos con San Carlos, nos regalan dos entradas por partido, entonces tenemos un lugar en el que nos reunimos a ver los partidos”, dijo.

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En el grupo que llegó a echar la mano están, además de Corrales, Juan Pablo Chacón, goleador histórico del equipo, Carlos Picado, Jimmy Vargas y Ricardo “Pachi” Sauma.

“Desde hace un año hemos tenido una relación muy cercana, haciendo recomendaciones con contrataciones, de modelo de juego, casi todas las semanas vamos al estadio y tenemos reunión, este jueves tenemos una y hablamos y analizamos cosas y ahí empezó todo”, contó.

La Comisión de Socios de San Carlos tuvo un trabajo importante para levantar al club. (Cortesía William Corrales/Cortesía William Corrales)

En la Comisión de Socios, además, se hizo el llamado para que la afición colaborara, que la gente se acercara y echara una mano ante el temor de lo que podía pasar con el equipo, para lo cual don William fue claro: urgía ponerse a trabajar duro.

“Se hizo un gran esfuerzo, la gente colaboró, se acuerdan de los Sinpes, hicimos rifas y un montón de cosas, perdimos el primer partido (no pudieron jugar), pero empezamos a competir, que el equipo no desapareciera, porque sí existía esa incertidumbre y eso en lugar de achicar al equipo, lo hizo más unido, que cuando pasan cosas negativas, más bien aparecen cosas más positivas, eso es lo que nos pasó a nosotros”, explicó.

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La afición también fue clave en la transformación

Pablo Céspedes es claro que temieron por la desaparición del equipo. (Cortesía Pablo Céspedes/Cortesía Pablo Céspedes)

Pablo Céspedes, un aficionado de hueso colorado, de los que no salen del estadio, recuerda que el temor de lo que podía pasar con el equipo fue real.

“Ver los resultados que tenemos hoy no es un dato menor, considerando todas las situaciones que se vivieron. Creo que tiene su valor más allá de lo deportivo.

“El aficionado sancarleño reconoce el esfuerzo, que se ha hecho un muy buen torneo desde lo futbolístico y que ojalá se pueda ver reflejado en la cancha el sábado contra la Liga”, comentó.

Pablo afirmó que el sentido de pertenencia de los aficionados al no dejar que el equipo muriera fue vital para que todos echaran una mano.

“La situación era preocupante, máxime cuando veía desapariciones recientes de otros clubes de primera división, por causas ajenas, pero se hacía como una normalización de la desaparición de equipos.

“El aficionado entendió que había que acompañar al equipo en los momentos difíciles, fue algo recíproco”.

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Wálter Centeno destaca la evolución de los Toros

Wálter Centeno trabajó muy duro para levantar a San Carlos. (German Mendez/San Carlos)

Por su parte, Paté reconoció en una entrevista en el canal de YouTube del periodista Anthony Porras cómo el equipo se transformó.

“Es un equipo que había que cambiarle la forma cuando llegué hace un año y tres meses y los muchachos se comprometieron y entendieron una idea. Nosotros fuimos últimos el torneo pasado y empezamos este de cero y con un asterisco y ahora somos quintos o podríamos ser cuartos, es buena la evolución y crecimiento que hemos tenido a pesar de todo lo que ha pasado.

“Lo que hemos encontrado acá son jugadores con ganas de surgir y peleamos por cosas importantes. Tuvimos además tolerancia a la adversidad, porque no es fácil combatir dos torneos con el problema del descenso”, indicó.