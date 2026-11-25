Al exdelantero de San Carlos y Alajuelense, Jonathan McDonald, lo pusieron entre la espada y la pared para el duelo definitorio del sábado por el último boleto a semifinales.

McDonald va con San Carlos el sábado. (Albert Marin /La Nación)

El alcalde de San Carlos, Juan Diego González, subió un video con el exgoleador y le preguntó con quién iba a ir para este duelo y al melenudo no le quedó otra que responder.

LEA MÁS: El contundente mensaje de Orlando Sinclair sobre su continuidad en el Saprissa

“Yo voy con la institución en la que claramente ahorita estoy, San Carlos; necesitamos que clasifiquen, así que apoyando al club”, dijo McDonald, quien ahora está en las ligas menores de los norteños.