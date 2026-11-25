Alajuelense está tras los goles de Jorge Benguché aseguran en Honduras. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Medios y periodistas hondureños lanzaron un fuerte rumor este miércoles en el que aseguran que Alajuelense se metió con todo por el fichaje del delantero catracho Jorge Benguché.

En aquel país sostienen que el Toro podría cambiar de león muy pronto y dejar al Olimpia para enrumbarse a la casa del tricampeón centroamericano.

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Medio hondureño asegura que Alajuelense presentó una oferta

Diario Diez, el principal medio deportivo del país, afirma que los rojinegros están haciendo una apuesta fuerte por el atacante de 30 años.

“El tricampeón de Centroamérica, Liga Deportiva Alajuelense, va con todo por Jorge Benguché y ya habría presentado una oferta formal al delantero hondureño, con un contrato por dos temporadas.

“De acuerdo con la información sobre el interés del conjunto costarricense, Alajuelense ya habría presentado una propuesta formal a Benguché, acompañada por un plan deportivo en el que le manifiesta su intención de incorporarlo para la próxima campaña.

“La oferta contemplaría un contrato por dos temporadas, una señal de que los manudos buscarían asegurar su incorporación a mediano plazo”, indican.

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Otro periódico hondureño también habla del interés rojinegro

El diario El Heraldo también habló del tema y de cómo estaría la situación.

“El equipo rojinegro tendría al atacante hondureño entre sus prioridades para reforzar la zona ofensiva. Su experiencia, capacidad física y recorrido en competiciones nacionales e internacionales serían factores importantes para un club que pretende contar con una referencia de área para sus próximos desafíos”, indicó otro medio catracho.

La información de los medios ha sido replicada por otros comunicadores catrachos, ante un rumor que cada vez suena más fuerte en Honduras.

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Alajuelense mantiene silencio sobre sus fichajes

En Costa Rica, Carlos Vela, gerente deportivo manudo, aseguró este lunes que los fichajes y movimientos para el próximo torneo se verán cuando acabe el certamen, pues no se quieren distraer del torneo nacional y la final de la Centroamericana.