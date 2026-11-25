Aarón Salazar, defensor de Alajuelense, reconoció que aunque quedaron golpeados por la derrota ante Cartaginés, ahora deben enfocarse en buscar la clasificación a las semifinales del Apertura 2026 y luego concentrarse en la Copa Centroamericana.

El lunes por la noche, el jugador liguista dijo que no podían jugar el encuentro ante los brumosos, pensando en lo que se disputaría a inicios de diciembre, cuando se llevaría a cabo la final del torneo regional.

“No podemos jugar un partido pensando en lo que nos vamos a jugar, ahora lo más importante es la clasificación.

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Aarón Salazar (24) no piensa en otra cosa que no sea la clasificación de Alajuelense a la semifinal del Apertura 2026. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Por supuesto que nos duele mucho, esto nos limita las aspiraciones que tenemos para hoy y el plan siempre fue obtener los tres puntos y asegurar la clasificación”, comentó.

Hay que molestarse

El futbolista aseguró estar de acuerdo con el técnico Óscar Ramírez, quien, luego del clásico provincial, afirmó que hay que enojarse, aludiendo a la búsqueda de la victoria contra San Carlos.

El juego contra los Toros del Norte será el próximo sábado a las 7 de la noche en el estadio Carlos Ugalde.

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“Tenemos que enojarnos, porque teníamos la oportunidad de sellar la clasificación en casa y no hay excusas, teníamos el partido a nuestro favor.

“Pero con lo que pasó no podemos hacer nada y seguimos teniendo la clasificación en nuestras manos y por supuesto que va a ser bastante difícil, en San Carlos pero tenemos la capacidad para sacarlo”, aseguró.

Alajuelense, a cargo de Óscar Ramírez se llevó un duro golpe ante Cartaginés. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Para Salazar, la LDA hizo un buen primer tiempo, pero en el segundo faltó intensidad.

“Creo que hablando tácticamente hicimos un buen primer tiempo, con mucha intensidad y en el segundo tiempo nos faltó eso, agarrar más la pelota, les dimos la iniciativa.

“Al final esto es de detalles, el primer gol llegó de un pelotazo, el segundo gol fue de un saque de banda y son dos cosas que no podemos permitir en este momento”; aseguró.

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