San Carlos vs. Alajuelense: hora y canal para ver el partido de este sábado

El duelo entre San Carlos y Alajuelense cerrará la jornada de este sábado en un partido que, aunque tiene tintes de trámite, mantiene intereses importantes para ambos equipos en la clasificación.

La Liga llega como campeón regional y líder indiscutible

Alajuelense llega como campeón regional y líder del torneo al duelo ante San Carlos. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Alajuelense visita el Carlos Ugalde tras una semana histórica en la que se proclamó campeón de la Copa Centroamericana y confirmó su liderato en la fase regular del torneo local.

Con los objetivos inmediatos cumplidos, la Liga aprovechará este encuentro para cerrar su participación en la etapa regular y enfocarse por completo en las semifinales, en las que buscará mantener el ritmo competitivo que mostró en el certamen regional.

El cuerpo técnico pretende administrar cargas, reforzar detalles tácticos y evitar riesgos innecesarios, sin perder la dinámica que le permitió dominar el campeonato de punta a punta.

San Carlos busca sumar para salir del sótano

Para San Carlos, el partido tiene un significado directo en la tabla. Los Toros del Norte quieren sumar en casa para dejar el sótano del certamen. La irregularidad del torneo los tiene empatados en 13 puntos con Guadalupe, por lo que requieren la victoria para salir, aunque sea momentáneamente, del último lugar, pues los capitalinos juegan este sábado de visita en Puntarenas, un choque en el que podrían dejar puntos.

Aunque el rival llega con la mente puesta en las semifinales, la escuadra norteña sabe que cada punto cuenta y que un triunfo en casa sería un cierre alentador antes de la planificación de la próxima campaña.

Hora y canal para ver el duelo

San Carlos busca cerrar la fase regular con puntos en el Carlos Ugalde. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El partido entre San Carlos y Alajuelense se disputará este sábado a las 8:00 p. m. en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez y la transmisión estará disponible, exclusivamente, por Tigo Sports, señal que tendrá la cobertura del juego en directo para todo el país.

