Saprissa vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal ver el clásico nacional?

El Deportivo Saprissa recibirá a Liga Deportiva Alajuelense este domingo 1 de noviembre de 2026, en una nueva edición del clásico nacional, correspondiente al Torneo de Apertura 2026.

Los dos equipos llegarán al enfrentamiento después de disputar compromisos por la Copa Centroamericana, en un partido que también tendrá importancia para sus posiciones en el campeonato costarricense.

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Los morados ocupan el primer lugar con 24 puntos, mientras que los rojinegros aparecen en la cuarta posición con 22 unidades, ambos después de 13 encuentros.

Saprissa recibirá a Alajuelense el domingo 1 de noviembre en el estadio Ricardo Saprissa. (chatgpt/Chatgpt)

¿A qué hora y por cuál canal ver Saprissa vs. Alajuelense?

El clásico nacional comenzará a las 4 p. m., hora de Costa Rica, y se disputará en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en Tibás.

La transmisión estará disponible en vivo por FUTV.

Así llegan Saprissa y Alajuelense

Saprissa 1.º 13 24 Alajuelense 4.º 13 22

En el primer clásico de este Apertura 2026, disputado el 5 de septiembre en el estadio Alejandro Morera Soto, Saprissa derrotó 2-0 a Alajuelense.