Mariano Torres revela el misterio detrás de la temida Saprihora

La Saprihora volvió a rescatar a un Saprissa que estaba a punto de hundirse, pero Ariel Rodríguez al minuto 95 les dio a los morados el boleto a la Concacaf Champions Cup.

Este término ya es muy conocido por las veces en que los saprissistas encuentran una solución con un gol al cierre, y esto es algo que Mariano Torres, capitán tibaseño, explicó de dónde viene y cómo se gesta para que sea recurrente en los diversos partidos de los morados.

Torres habló acerca de como se gesta la Saprihora en la Cueva. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Lo de nuestra gente fue increíble, cómo cantaban y cómo nos apoyaban hasta lo último, así que eso nos da un plus para luchar hasta el final. Por algo es que pasan esas cosas en este estadio, que a veces hasta lo último es que caen los goles porque la gente nunca deja de apoyarnos y de insistir, y nosotros dentro de la cancha tenemos que hacer lo mismo”, explicó Torres sobre la famosa Saprihora en la Cueva.

Además de los goles al cierre, a Mariano se le hizo la consulta sobre la jerarquía internacional de un Saprissa que lleva rato sin alzar un cetro internacional y al que, según muchos, le han perdido respeto.

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“Estamos donde creo que Saprissa se merece estar; en ese torneo siempre se merece estar y volvimos, era lo que queríamos y buscábamos”, explicó el argentino.

A pesar de lograr el objetivo de volver a la Concacaf, Mariano fue claro al decir que no pasaba por alto haber quedado fuera de la Centroamericana.

“Tampoco me olvido de que quedamos fuera de la Centroamericana, que no es lo que queríamos, pero nos quedaba esta chance y la supimos aprovechar, con mucho sufrimiento, de más, pero al final el objetivo se consiguió”, indicó el capitán tibaseño.