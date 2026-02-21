Teleguía Deportes

Saprissa vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal ver el clásico nacional este sábado?

El Deportivo Saprissa recibe este sábado a la Liga Deportiva Alajuelense en el Ricardo Saprissa, en una nueva edición del clásico nacional

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El clásico nacional entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense se jugará este sábado en el estadio Ricardo Saprissa, en un duelo clave del torneo de Clausura.

Los morados llegan en la cuarta posición de la tabla con 12 puntos, mientras que los manudos son quintos con 9 unidades, tres menos que su eterno rival.

LEA MÁS: Video: Hijo de Allan Alemán habría protagonizado trifulca en juego de la U-15 de Saprissa

El partido arrancará a las 8 p.m. en Tibás, donde se espera un estadio lleno para uno de los encuentros más esperados del campeonato.

Ambos equipos necesitan sumar para escalar posiciones y no perder terreno en la lucha por los primeros puestos.

Saprissa vs LDA
Saprissa recibe a Alajuelense en el estadio Ricardo Saprissa. (Mayela Lopez/Mayela López)

¿Por cuál canal se puede ver?

El clásico nacional solo se podrá ver por FUTV, canal que tiene los derechos de transmisión del encuentro.

LEA MÁS: “No es ADN, son raíces moradas”: la frase de Willy Gálvez sobre Medford que enciende a Saprissa

Así que quienes quieran disfrutar del Saprissa vs Alajuelense deberán sintonizar esa señal para no perderse ningún detalle del juego más importante del fútbol costarricense.

Saprissa recibe a Alajuelense en el juego de ida de la final del Torneo de Apertura.
El clásico nacional se jugará este sábado a las 8 p.m. (Chatgpt/Chatgpt)

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaAlajuelenseClásico NacionalCanalHora
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.