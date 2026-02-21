Saprissa vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal ver el clásico nacional este sábado?

El clásico nacional entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense se jugará este sábado en el estadio Ricardo Saprissa, en un duelo clave del torneo de Clausura.

Los morados llegan en la cuarta posición de la tabla con 12 puntos, mientras que los manudos son quintos con 9 unidades, tres menos que su eterno rival.

LEA MÁS: Video: Hijo de Allan Alemán habría protagonizado trifulca en juego de la U-15 de Saprissa

El partido arrancará a las 8 p.m. en Tibás, donde se espera un estadio lleno para uno de los encuentros más esperados del campeonato.

Ambos equipos necesitan sumar para escalar posiciones y no perder terreno en la lucha por los primeros puestos.

Saprissa recibe a Alajuelense en el estadio Ricardo Saprissa. (Mayela Lopez/Mayela López)

¿Por cuál canal se puede ver?

El clásico nacional solo se podrá ver por FUTV, canal que tiene los derechos de transmisión del encuentro.

LEA MÁS: “No es ADN, son raíces moradas”: la frase de Willy Gálvez sobre Medford que enciende a Saprissa

Así que quienes quieran disfrutar del Saprissa vs Alajuelense deberán sintonizar esa señal para no perderse ningún detalle del juego más importante del fútbol costarricense.

El clásico nacional se jugará este sábado a las 8 p.m. (Chatgpt/Chatgpt)

Nota realizada con ayuda de IA