El Deportivo Saprissa recibirá al Inter de San Carlos este sábado 28 de noviembre, en una jornada decisiva que definirá el liderato y los cruces de semifinales del Torneo de Apertura 2026.

Los morados ocupan la primera posición con 34 puntos, los mismos que Cartaginés, pero cuentan con una mejor diferencia de gol (+18 contra +13).

El conjunto tibaseño también tiene como perseguidor a Sporting, que suma 33 unidades.

Saprissa busca asegurar una eventual gran final

Saprissa buscará cerrar la fase regular como líder del Apertura 2026. (Chatgpt/Chatgpt)

El Monstruo tiene como objetivo cerrar la fase regular como líder, posición que le garantiza el derecho a disputar una eventual gran final del campeonato nacional.

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Además, esta jornada determinará los enfrentamientos de semifinales, en los que el primero se medirá al cuarto y el segundo al tercero.

¿A qué hora y por cuál canal ver Saprissa vs. Inter de San Carlos?

El encuentro se disputará a las 7 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, simultáneamente con los otros tres partidos que definirán a los semifinalistas y sus posiciones, y se podrá ver por FUTV.

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