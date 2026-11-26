El Deportivo Saprissa solo necesita dar el último paso para asegurar el liderato del Apertura 2026 y, con ello, garantizarse la gran final, y cerrar todas las series en la Cueva.

El Monstruo necesita derrotar al Inter San Carlos este sábado para adueñarse del primer puesto que ahora disputa con Cartaginés y Sporting.

Madriz afirma que la afición achica al rival en la Cueva. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El portero morado Abraham Madriz, quien ha sido figura trascendental de este club en el semestre, fue claro al opinar sobre lo relevante que sería para el Saprissa ganar el primer puesto para tener a la afición a favor en los segundos partidos de cada llave, ya que son un factor muy influyente. Él mismo señaló las razones.

“Desde que empezó el torneo, el grupo se puso el objetivo de terminar en primer lugar y este partido que viene el sábado es importantísimo para cerrarlo aquí en casa y que las fases finales todas cierren aquí en el Saprissa”, mencionó el arquero del Monstruo.

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Según el joven portero, la presión que ejerce el hincha morado genera una reacción en el rival y es un factor que ayuda mucho al club a sacar adelante sus encuentros.

“Yo creo que a veces cuando los partidos se traban o las cosas están ahí en el aire, ese empujón que nos da la afición aquí en casa nos ayuda a salir adelante, incluso a achicar al rival. Entonces cuando hay una sinergia entre afición y equipo, creo que somos más fuertes”, apuntó Abraham.

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Los morados reciben al Inter a las 7 de la noche en un partido en el que revelarán la tercera equipación del club, una colaboración con el Joker del universo de Batman.