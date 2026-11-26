La posibilidad de Jorge Benguché en Alajuelense es algo que viene sonando desde la prensa de Honduras.

Diario Diez fue el medio que sacó la información, algo que generó muchas reacciones en los aficionados catrachos.

Al Toro le ha llovido en redes por la noticia que lo vincula con Alajuela. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Los comentarios de las diversas publicaciones del medio de comunicación de Honduras se llenaron de opiniones en las que algunos lo ven bien, pero muchos critican al delantero.

“Que se vaya, pero ya y de regalo Arboleda”, comentó Mauricio Pineda en la publicación de Diario Diez.

“Escucharon que lo quería Saprissa y de una vez se fueron detrás de ese tronco. Gracias a Dios”, dijo Kevin Salazar Villegas.

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“Que se lo regalen con cláusula de no aceptamos devoluciones, jajajajaja”, aseguró Luis Gerardo Abraham Ponce.

“De regalo les va a salir caro ese tronco”, opinó Pon Cezzar Díaz en las redes del periódico deportivo.

Las publicaciones sobre la noticia del Toro están inundadas de comentarios sobre el posible bombazo de Alajuela.