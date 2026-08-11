Saprissa vs. Mixco: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de la Copa Centroamericana este martes?

El Deportivo Saprissa vuelve a escena este martes en la Copa Centroamericana, cuando reciba al Mixco de Guatemala en un partido importante para las aspiraciones moradas de pelear por el liderato del grupo C.

Saprissa llega con resultados perfectos

Saprissa vs. Mixco será uno de los partidos de este martes en la Copa Centroamericana. (Gemini/Made with Google AI)

El Monstruo afrontará la tercera jornada del torneo regional motivado por un inicio de temporada en el que, más allá de las dudas que pueda generar su funcionamiento, ha conseguido los tres puntos en todos sus partidos, tanto en el campeonato nacional como en la Copa Centroamericana.

Ahora los tibaseños tendrán la obligación de hacer respetar su casa ante los guatemaltecos para continuar metidos de lleno en la lucha por el primer puesto del grupo C, donde también compite el Olimpia de Honduras.

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La S tendrá además la oportunidad de aprovechar el respaldo de su afición para extender su buen inicio en resultados y dar otro paso importante dentro del torneo regional.

El encuentro arrancará a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa y los aficionados podrán seguirlo en vivo por ESPN y Disney+.