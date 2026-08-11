Teleguía Deportes

Saprissa vs. Mixco: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de la Copa Centroamericana este martes?

Saprissa busca mantener su racha perfecta y pelear por el liderato del grupo C de la Copa Centroamericana

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El Deportivo Saprissa vuelve a escena este martes en la Copa Centroamericana, cuando reciba al Mixco de Guatemala en un partido importante para las aspiraciones moradas de pelear por el liderato del grupo C.

Saprissa llega con resultados perfectos

Saprissa vs. Mixco será uno de los partidos de este martes en la Copa Centroamericana.
Saprissa vs. Mixco será uno de los partidos de este martes en la Copa Centroamericana. (Gemini/Made with Google AI)

El Monstruo afrontará la tercera jornada del torneo regional motivado por un inicio de temporada en el que, más allá de las dudas que pueda generar su funcionamiento, ha conseguido los tres puntos en todos sus partidos, tanto en el campeonato nacional como en la Copa Centroamericana.

Ahora los tibaseños tendrán la obligación de hacer respetar su casa ante los guatemaltecos para continuar metidos de lleno en la lucha por el primer puesto del grupo C, donde también compite el Olimpia de Honduras.

LEA MÁS: Cartaginés enfrentó un grave problema que le impidió viajar a Honduras para enfrentar a Motagua

La S tendrá además la oportunidad de aprovechar el respaldo de su afición para extender su buen inicio en resultados y dar otro paso importante dentro del torneo regional.

El encuentro arrancará a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa y los aficionados podrán seguirlo en vivo por ESPN y Disney+.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Grupo CCopa CentroamericanaMixcoDeportivo Saprissa
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.