Saprissa vs. Pérez Zeledón: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido este Domingo de Resurrección?

El Deportivo Saprissa vuelve a la acción este Domingo de Resurrección cuando enfrente a Pérez Zeledón, en el regreso del torneo nacional tras el parón por selecciones.

Saprissa llega motivado

Saprissa enfrenta a Pérez Zeledón este Domingo Santo en el torneo nacional. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los morados no estuvieron completamente inactivos durante la pausa, ya que tuvieron participación entre semana en el torneo de Copa, donde lograron avanzar y ahora son finalistas.

Este impulso llega en un momento clave para el equipo, que busca mantener el ritmo y seguir sumando en el campeonato nacional.

Hora y canal del partido

El compromiso ante los generaleños se disputará este domingo a las 3:00 p.m.

La transmisión del encuentro será a través de FUTV, canal encargado de llevar las acciones en vivo.

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El regreso del torneo promete intensidad, con un Saprissa obligado a ganar para seguir en disputa por el liderato y un Pérez Zeledón que buscará complicar en esta jornada.

Nota realizada con ayuda de IA