Saprissa vs. Pérez Zeledón: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido este Domingo de Resurrección?

El Deportivo Saprissa vuelve a la acción este Domingo de Resurrección cuando enfrente a Pérez Zeledón, en el regreso del torneo nacional tras el parón por selecciones.
Saprissa llega motivado
Los morados no estuvieron completamente inactivos durante la pausa, ya que tuvieron participación entre semana en el torneo de Copa, donde lograron avanzar y ahora son finalistas.
Este impulso llega en un momento clave para el equipo, que busca mantener el ritmo y seguir sumando en el campeonato nacional.
Hora y canal del partido
El compromiso ante los generaleños se disputará este domingo a las 3:00 p.m.
La transmisión del encuentro será a través de FUTV, canal encargado de llevar las acciones en vivo.
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El regreso del torneo promete intensidad, con un Saprissa obligado a ganar para seguir en disputa por el liderato y un Pérez Zeledón que buscará complicar en esta jornada.
Nota realizada con ayuda de IA