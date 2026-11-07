Saprissa vs. Puntarenas: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido?

El Deportivo Saprissa recibirá a Puntarenas FC este domingo 8 de noviembre en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en un partido importante para las aspiraciones de ambos equipos en el Torneo de Apertura 2026.

Los morados llegan en la tercera posición con 25 puntos en 14 encuentros, mientras que los porteños ocupan el sexto lugar con 19 unidades, también después de 14 jornadas.

Saprissa busca acercarse al liderato

Saprissa recibirá a Puntarenas FC este domingo en Tibás. (Chatgpt/Chatgpt)

El Monstruo intentará aprovechar su condición de local para recortar distancias con los equipos que encabezan la clasificación.

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Por su parte, Puntarenas necesita sumar para acercarse a los cuatro primeros lugares de la tabla.

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