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Saprissa vs. Puntarenas: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido?

Saprissa busca recortar distancias en casa contra Puntarenas en la jornada 15

Por Hillary Chinchilla Marín

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El Deportivo Saprissa recibirá a Puntarenas FC este domingo 8 de noviembre en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en un partido importante para las aspiraciones de ambos equipos en el Torneo de Apertura 2026.

Los morados llegan en la tercera posición con 25 puntos en 14 encuentros, mientras que los porteños ocupan el sexto lugar con 19 unidades, también después de 14 jornadas.

Saprissa busca acercarse al liderato

Saprissa recibirá a Puntarenas FC este domingo en Tibás.
Saprissa recibirá a Puntarenas FC este domingo en Tibás. (Chatgpt/Chatgpt)

El Monstruo intentará aprovechar su condición de local para recortar distancias con los equipos que encabezan la clasificación.

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Por su parte, Puntarenas necesita sumar para acercarse a los cuatro primeros lugares de la tabla.

¿A qué hora y por cuál canal ver Saprissa vs. Puntarenas?

FechaDomingo 8 de noviembre de 2026
Hora4:00 p. m.
EstadioRicardo Saprissa Aymá
CanalFUTV
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Estadio Ricardo Saprissa AymáDeportivo SaprissaPuntarenas FCHora y canal
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.