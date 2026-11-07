La deuda que tienen Sporting y Saprissa antes de buscar las semifinales

Este sábado inicia la fecha 16 del torneo de Apertura 2026 y a falta de dos jornadas para el cierre de la primera fase, hay varios equipos que deben saldar una importante deuda.

Dos de los clubes que están de momento, en los primeros cuatro puestos de la tabla (Sporting FC y Saprissa), así como otros que están pulseando meterse a las semifinales (Inter San Carlos y San Carlos) y el ya eliminado Club Sport Herediano aún no cumplen con la norma Sub-21.

Recordemos que cada equipo debe cumplir con un total de 810 minutos y eso se logra dándole espacio a jugadores de sus ligas menores.

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Yerlan Sosa es el jugador de Alajuelense con más minutos Sub-21. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Así está el arroz

Inter San Carlos ha recurrido a cuatro jugadores Sub-21 y suma 779 minutos. La Asociación Deportiva San Carlos ha utilizado solamente a dos futbolistas y registra 767 minutos.

Sporting FC, que en este momento es líder del campeonato ha usado siete jugadores y registra 671 minutos.

El Deportivo Saprissa, el cual está en el tercer lugar suma 648 minutos, gracias a cuatro futbolistas.

El Team, actual campeón nacional ha usado cuatro jugadores y suma 564 minutos.

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Saprissa tiene un serio problema, a falta de dos fechas para finalizar la primera fase del Apertura 2026. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/Jose Cordero)

Los que no deben nada

En este momento, Puntarenas FC es el equipo que más minutos sub-21 ha registrado, gracias a la participación de cuatro jugadores. Registran en total 1.602 minutos.

A los naranjas le sigue Alajuelense, con 1.091 minutos, logrados gracias a cinco jugadores, entre ellos el lateral Yerlan Sosa, quien acumula 687 minutos.

En el tercer puesto está Cartaginés, que con cuatro jugadores registró 872 minutos.