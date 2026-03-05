Teleguía Deportes

Saprissa vs. Sporting FC: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido este jueves?

El Deportivo Saprissa abre la segunda vuelta del Clausura 2026 enfrentando a Sporting FC en el estadio Ricardo Saprissa

Por Hillary Chinchilla Marín

El Deportivo Saprissa recibirá este jueves al Sporting FC en el inicio de la segunda vuelta del torneo de Clausura 2026, en un duelo clave para las aspiraciones de los morados en la lucha por el liderato.

El encuentro se disputará a las 8 de la noche en el Estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver en vivo por la señal de FUTV.

Saprissa quiere acercarse a la cima

Clásico Saprissa vs Alajuelense.
Saprissa recibe a Sporting FC en el inicio de la segunda vuelta del Clausura 2026. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El conjunto morado atraviesa un buen momento en el campeonato y actualmente ocupa la segunda posición de la tabla, con cuatro puntos menos que el Herediano, líder del torneo.

LEA MÁS: Hernán Medford a un paso de igualar ante una racha que fue sinónimo de título en Saprissa

Sin embargo, los florenses tienen un partido más, lo que mantiene a Saprissa con claras opciones de alcanzar el primer lugar si logra mantener su buen rendimiento en esta segunda vuelta.

Realidad distinta para Sporting

Sporting recibió al Deportivo Saprissa, en partido de la Jornada 3, Torneo de Clausura 2026.
Sporting llega penúltimo con solo ocho puntos en el torneo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Sporting FC llega al compromiso en una situación complicada. El equipo josefino se ubica en la novena posición, penúltimo en la clasificación, con apenas 8 puntos en el torneo.

Por ello, el conjunto capitalino necesita sumar para salir de la parte baja de la tabla y recuperar terreno en el campeonato.

Hora y canal del partido

  • Partido: Saprissa vs Sporting FC
  • Estadio: Ricardo Saprissa
  • Hora en Costa Rica: 8 p. m.
  • Canal: FUTV
