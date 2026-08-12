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¿Se retira Lionel Messi? Inesperada revelación en carta para su papá genera alertas sobre su adiós al fútbol

Tras una emotiva carta a su padre Messi admite dudas sobre su continuidad en el fútbol

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Por Hillary Chinchilla Marín

Lionel Messi dejó una frase que inevitablemente pone la mirada sobre su futuro como futbolista y la posibilidad de que el momento de colgar los botines esté cada vez más cerca.

La revelación apareció en medio de una emotiva carta de despedida para su papá, en la que recordó todo lo que significó para él desde sus primeros pasos en el fútbol y expresó el dolor que enfrenta por su ausencia.

Lionel Messi habló de cuánto tiempo podría seguir jugando

Lionel Messi no podía dejar de llorar viendo a la afición de Argentina cantarle sin parar, tras perder la final del Mundial 2026.
Lionel Messi dejó una inesperada frase sobre cuánto tiempo más podría continuar jugando al fútbol. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, escribió.

Messi fue todavía más allá con una frase que podría interpretarse como una referencia a lo cerca que considera el final de su carrera.

“Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, agregó.

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Sus palabras no representan un anuncio oficial de retiro ni establecen una fecha para dejar el fútbol, pero sí muestran que el argentino contempla que el cierre de su carrera profesional no estaría demasiado lejos.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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