Selección de Brasil confirmó dura lesión de Neymar: Esto es todo lo que se sabe

La selección de Brasil recibió este jueves una noticia que encendió todas las alarmas a pocos días del inicio del Mundial 2026: Neymar sufrió una lesión muscular y podría perderse el debut de la Canarinha en la Copa del Mundo.

El futbolista del Santos estará fuera entre dos y tres semanas debido a un problema muscular confirmado por el cuerpo médico de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Neymar tiene una lesión grado II

Neymar sufrió una lesión muscular en plena preparación para el Mundial. (Neymar/X)

La información fue confirmada por el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, durante una conferencia realizada en Teresópolis.

“Ayer Neymar se hizo todas las pruebas médicas, que terminararon con una resonancia magnética que terminó con una lesión de grado dos en la pantorrilla”, explicó el doctor.

Además, detalló que el futbolista necesitará entre dos y tres semanas de recuperación.

La lesión se encuentra específicamente en la región del gemelo y obligará al astro brasileño a perderse los amistosos de preparación previos al Mundial.

Brasil teme perderlo para el debut

La gran preocupación dentro de la Canarinha pasa por el partido debut frente a Marruecos, programado para el próximo 13 de junio.

Si se cumple el escenario más optimista planteado por los médicos, el delantero podría regresar apenas dos días antes del encuentro, algo que genera enormes dudas sobre su condición física real.

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El segundo partido de Brasil en la fase de grupos será frente a Haití el 19 de junio.

La situación también generó sorpresa porque inicialmente el Santos había comunicado que el jugador únicamente sufría un edema muscular y que llegaría en condiciones normales a entrenar con la selección.

Sin embargo, los estudios realizados por la CBF revelaron una lesión más delicada de lo esperado.

Neymar podría perderse el debut de Brasil ante Marruecos. (ERNESTO BENAVIDES/AFP)

Su convocatoria ya había sorprendido

La presencia del exjugador del Barcelona y PSG en la lista final para el Mundial ya había generado enorme atención en Brasil.

Desde que Carlo Ancelotti asumió como entrenador de la selección en mayo de 2025, nunca había convocado al atacante.

No obstante, el técnico italiano decidió finalmente incluirlo en la convocatoria luego de observar una mejora física y mayor continuidad con la camiseta del Santos en los últimos meses.

Ahora, la gran incógnita pasa por saber si la máxima estrella brasileña llegará realmente en condiciones para disputar la Copa del Mundo.