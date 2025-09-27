Teleguía Deportes

Semifinales de la Copa Libertadores 2025: fechas, equipos y panorama rumbo a la final

Conmebol ya definió cómo se jugarán las semifinales de la Copa Libertadores

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Wesley dejó una grata impresión en el partido entre Flamengo y Chelsea en el Mundial de Clubes.
Wesley dejó una grata impresión en el partido entre Flamengo y Chelsea en el Mundial de Clubes. (AFP/Fotografía)

La etapa decisiva de la Copa Libertadores 2025 ya tiene definida las fechas de las semifinales, que se jugarán a doble partido entre el 22 y 30 de octubre.

Equipos clasificados y emparejamientos

Los cuatro equipos que alcanzaron las semifinales son:

  • Flamengo (Brasil)
  • Racing Club (Argentina)
  • Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador)
  • Palmeiras (Brasil)

LEA MÁS: ¿Qué pasó con hombre que saltó de graderías en pleito entre barras en la Copa Libertadores?

Los cruces quedaron de la siguiente manera:

  • Flamengo vs. Racing
  • Liga de Quito vs. Palmeiras
Semifinales Copa Libertadores
Semifinales Copa Libertadores (Chatgpt/Creada con IA)

Fechas y horarios de los partidos

Partidos de ida

  • Flamengo vs. Racing: miércoles 22 de octubre, 21:30 (hora local de Brasil / Argentina)
  • Liga de Quito vs. Palmeiras: jueves 23 de octubre, 21:30 (hora de Ecuador)

Partidos de vuelta

  • Racing vs. Flamengo: miércoles 29 de octubre, 21:30 (Argentina / Brasil)
  • Palmeiras vs. Liga de Quito: jueves 30 de octubre, 21:30 (hora brasileña)

LEA MÁS: Dos personas murieron al intentar ingresar a la fuerza a un partido de la Copa Libertadores

La gran final

Los ganadores de cada serie (ida y vuelta) se enfrentarán en la final única, que está programada para el 29 de noviembre de 2025 en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Semifinales Copa LibertadoresRancingLiga Deportiva Universitaria de QuitoFlamengoPalmeirasConmebol
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.