Semifinales de la Copa Libertadores 2025: fechas, equipos y panorama rumbo a la final

La etapa decisiva de la Copa Libertadores 2025 ya tiene definida las fechas de las semifinales, que se jugarán a doble partido entre el 22 y 30 de octubre.
Equipos clasificados y emparejamientos
Los cuatro equipos que alcanzaron las semifinales son:
- Flamengo (Brasil)
- Racing Club (Argentina)
- Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador)
- Palmeiras (Brasil)
Los cruces quedaron de la siguiente manera:
- Flamengo vs. Racing
- Liga de Quito vs. Palmeiras
Fechas y horarios de los partidos
Partidos de ida
- Flamengo vs. Racing: miércoles 22 de octubre, 21:30 (hora local de Brasil / Argentina)
- Liga de Quito vs. Palmeiras: jueves 23 de octubre, 21:30 (hora de Ecuador)
Partidos de vuelta
- Racing vs. Flamengo: miércoles 29 de octubre, 21:30 (Argentina / Brasil)
- Palmeiras vs. Liga de Quito: jueves 30 de octubre, 21:30 (hora brasileña)
La gran final
Los ganadores de cada serie (ida y vuelta) se enfrentarán en la final única, que está programada para el 29 de noviembre de 2025 en el Estadio Monumental de Lima, Perú.