Semifinales de la Copa Libertadores 2025: fechas, equipos y panorama rumbo a la final

Wesley dejó una grata impresión en el partido entre Flamengo y Chelsea en el Mundial de Clubes. (AFP/Fotografía)

La etapa decisiva de la Copa Libertadores 2025 ya tiene definida las fechas de las semifinales, que se jugarán a doble partido entre el 22 y 30 de octubre.

Equipos clasificados y emparejamientos

Los cuatro equipos que alcanzaron las semifinales son:

Flamengo (Brasil)

(Brasil) Racing Club (Argentina)

(Argentina) Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador)

(Ecuador) Palmeiras (Brasil)

LEA MÁS: ¿Qué pasó con hombre que saltó de graderías en pleito entre barras en la Copa Libertadores?

Los cruces quedaron de la siguiente manera:

Flamengo vs. Racing

Liga de Quito vs. Palmeiras

Semifinales Copa Libertadores (Chatgpt/Creada con IA)

Fechas y horarios de los partidos

Partidos de ida

Flamengo vs. Racing : miércoles 22 de octubre, 21:30 (hora local de Brasil / Argentina)

: miércoles 22 de octubre, 21:30 (hora local de Brasil / Argentina) Liga de Quito vs. Palmeiras: jueves 23 de octubre, 21:30 (hora de Ecuador)

Partidos de vuelta

Racing vs. Flamengo : miércoles 29 de octubre, 21:30 (Argentina / Brasil)

: miércoles 29 de octubre, 21:30 (Argentina / Brasil) Palmeiras vs. Liga de Quito: jueves 30 de octubre, 21:30 (hora brasileña)

LEA MÁS: Dos personas murieron al intentar ingresar a la fuerza a un partido de la Copa Libertadores

La gran final

Los ganadores de cada serie (ida y vuelta) se enfrentarán en la final única, que está programada para el 29 de noviembre de 2025 en el Estadio Monumental de Lima, Perú.