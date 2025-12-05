Teleguía Deportes

Siga aquí la transmisión del sorteo del Mundial 2026

La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 se realizará hoy y podrá verse gratuitamente mediante la transmisión oficial habilitada para la audiencia global

Por Hillary Chinchilla Marín

Hoy se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026, evento que definirá la conformación de los grupos y el camino de las selecciones en el torneo y acá podrá seguirlo gratis.

Tras meses de preparativos, la ceremonia será el punto de partida para que las federaciones conozcan oficialmente sus rivales de la primera fase. El sorteo se realizará bajo un formato validado por la entidad organizadora, que busca garantizar transparencia y orden en la definición de las zonas del campeonato.

Las selecciones clasificadas se distribuyen en los cuatro bombos, donde en el cuarto quedan los seis cupos restantes
Las selecciones clasificadas se distribuyen en los cuatro bombos, donde en el cuarto quedan los seis cupos restantes (FIFA.com/FIFA.com)

Las 48 selecciones serán divididas en 12 grupos

El sorteo, que será en Washington DC, dará forma a los 12 grupos de cuatro selecciones, lo que redefine el desarrollo del torneo. Con esta ampliación, la etapa eliminatoria arrancará en una fase de dieciseisavos de final, aumentando el dramatismo desde las primeras rondas.

Puede disfrutarlo en vivo en el siguiente enlace:

Nota realizada con ayuda de IA

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

