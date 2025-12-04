Sorteo del Mundial 2026 no ha ni arrancado y FIFA ya tomó su primera decisión polémica: ¿A quién beneficia?

Este viernes se llevará a cabo el sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026, un evento que marcará el inicio de la cuenta regresiva para el inédito torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El sorteo define la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, el primer torneo de 48 equipos. (Gemini /Gemini)

Esta edición será la primera en la historia en contar con 48 equipos, lo que implica grandes cambios en la estructura de los grupos y las rondas eliminatorias.

La FIFA ha establecido un nuevo sistema que busca equilibrar las fuerzas y garantizar que las cabezas de serie no se enfrenten antes de las semifinales. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

La inédita estructura de grupos y la distribución en el sorteo

Para esta Copa Mundial FIFA 2026, los 48 equipos clasificados serán divididos en cuatro bombos, cada uno compuesto por doce selecciones. Esta distribución se basa en el último ranking mundial de la FIFA para definir el orden.

Cada bombo aportará un equipo para formar los doce grupos de cuatro selecciones cada uno. La FIFA ha implementado la separación de los cuatro países mejor clasificados en el sorteo, garantizando que potencias como España, Argentina, Francia e Inglaterra puedan evitarse hasta las rondas más avanzadas del torneo, si consiguen el primer lugar en sus respectivos grupos.

Como regla general, ninguna selección podrá compartir grupo con otra de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA. Dado que habrá dieciséis selecciones europeas clasificadas, la estructura exige que cuatro grupos incluyan obligatoriamente dos equipos de la UEFA.

El nuevo formato de 48 equipos incluye una ronda de dieciseisavos de final para el Mundial 2026. (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)

La ubicación de los países anfitriones del Mundial 2026

Los tres países anfitriones ya tienen definidas sus posiciones para el sorteo.

México fue ubicado en el Grupo A. Jugará dos partidos en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México, incluyendo el partido inaugural el 11 de junio, y un encuentro en Guadalajara.

fue ubicado en el Grupo A. Jugará dos partidos en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México, incluyendo el partido inaugural el 11 de junio, y un encuentro en Guadalajara. Canadá ha sido asignado al Grupo B, disputando un partido en Toronto y dos en Vancouver.

ha sido asignado al Grupo B, disputando un partido en Toronto y dos en Vancouver. Estados Unidos estará en el Grupo D y jugará sus partidos de la fase inicial con dos encuentros en Los Ángeles y uno en Seattle.

La nueva ronda eliminatoria: dieciseisavos de final

El aumento a 48 equipos implica una modificación profunda en la fase eliminatoria. Al ser un torneo ampliado con más participantes que el formato anterior, el número total de partidos se incrementa considerablemente.

La principal novedad es la introducción de una ronda adicional: los dieciseisavos de final. A esta instancia clasificarán los dos primeros equipos de cada uno de los doce grupos. Adicionalmente, se sumarán los ocho mejores terceros puestos.

Esto significa que, tras la fase de grupos, que consta de setenta y dos partidos, solamente dieciséis de los 48 equipos serán eliminados, manteniendo a la mayoría de los participantes en la competencia para las rondas finales. La FIFA busca maximizar la permanencia de los equipos y el interés en el Mundial 2026.