Le contamos todos los detalles del sorteo de la Copa del Mundo del 2026

La cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 ya arrancó y ahora está en una de las fases más emocionantes y anheladas para los amantes del fútbol.

Este viernes, 5 de diciembre, el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington DC será el epicentro del sorteo oficial que definirá los destinos de las 48 selecciones que participarán en la copa, que se realizará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Este evento marca el inicio formal del torneo más grande de la historia del fútbol donde Costa Rica no estará.

Este es trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, cuyo sorteo se realizará el 5 de diciembre en Washington. (FABRICE COFFRINI/AFP)

Un mundial con 48 equipos

El sorteo de este viernes no solo repartirá suertes, sino que dará vida a un formato inédito. Por primera vez, la Copa del Mundo se expande de 32 a 48 equipos, una decisión que reconfigura toda la estructura de la competición.

Los clasificados serán distribuidos en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. El cambio es sustancial: en lugar de que el torneo empiece con octavos de final, ahora lo hará directamente con la fase de dieciseisavos de final (ronda de 32), prometiendo una fase de eliminación directa mucho más extensa y dramática.

La Selección de Alemania también dirá presente a la Copa del Mundo del 2026. AFP. (ODD ANDERSEN/AFP)

De acuerdo con el portal web de Olímpicos, la mecánica del sorteo está diseñada para garantizar la competitividad desde el principio.

Los 48 equipos se dividen en cuatro bombos, asignados en función del ranking de la FIFA. En el codiciado Bombo 1 se encuentran las tres naciones anfitrionas (Canadá, México y Estados Unidos), acompañadas por las nueve selecciones mejor clasificadas del planeta.

Nombres de peso como España, Argentina, Francia e Inglaterra figuran como cabezas de serie, y serán distribuidas estratégicamente para evitar que se enfrenten entre sí antes de las semifinales, siempre que lideren sus respectivos grupos. Así están repartidos los bombos.

La Selección de Brasil está ubicada en el bombo 1. AFP. (IAN KINGTON/AFP)

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, República Islámica de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde , Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro equipos del repechaje europeo, cuatro equipos del repechaje intercontinental.

¿Por dónde podrá ver el sorteo y a qué hora?

De los 48 cupos disponibles, la FIFA confirmó ya 42 participantes. La expectativa se mantiene viva por los seis puestos restantes, que se decidirán en las eliminatorias de repechaje intercontinental y europea que se disputarán en marzo del próximo año. Esta última instancia “agregará un toque final de drama antes de la conformación definitiva de los grupos”.

El sorteo está programado para comenzar a las 12 mediodía hora local, mientras que en Costa Rica dará inicio a las 11 a.m.

El evento se podrá seguir en vivo a través de las plataformas digitales oficiales de la FIFA, incluyendo FIFA.com, su canal oficial de YouTube y sus redes sociales.

Una vez definidos los 12 grupos, el siguiente paso clave será el sábado 6 de diciembre. La FIFA aprovechará este momento de máxima expectativa para publicar el calendario completo de partidos del torneo, incluyendo horarios detallados y la asignación final de las sedes.

Con la nueva estructura y el aumento de partidos, el Mundial 2026 no solo será una fiesta futbolística que por primera vez se desarrollará en tres países, sino una prueba de resistencia y estrategia desde la fase de grupos hasta la ansiada final.

