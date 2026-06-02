Sporting sigue moviendo el mercado de fichajes y anunció un nuevo extranjero

Sporting FC anunció oficialmente el fichaje del defensor mexicano Eduardo Pastrana. (Sporting FC/Sporting FC)

Sporting FC sigue moviéndose en el mercado de fichajes y este martes sorprendió al anunciar oficialmente la llegada del defensor mexicano Eduardo Pastrana como nuevo refuerzo para la próxima temporada.

El zaguero llega procedente del Municipal Pérez Zeledón, equipo donde logró consolidarse como una de las principales figuras del plantel y además portó la banda de capitán.

Mediante un comunicado oficial, el club josefino destacó la incorporación del defensor azteca.

“La llegada del futbolista responde al objetivo del club de continuar fortaleciendo su estructura deportiva con jugadores de liderazgo, experiencia y compromiso”, señaló Sporting FC.

El mexicano fue uno de los futbolistas más regulares del cuadro generaleño durante las últimas temporadas y destacó principalmente por su personalidad en cancha y solidez defensiva.

Eduardo Pastrana tiene amplia experiencia en México

Antes de llegar al fútbol costarricense, Pastrana desarrolló gran parte de su carrera en México.

El jugador inició profesionalmente con Tiburones Rojos de Veracruz y posteriormente pasó por clubes como Alebrijes de Oaxaca, Cruz Azul Sub-20, Tepatitlán FC, Artesanos Metepec y Racing FC Porto Palmeiras.

Toda esa trayectoria fue uno de los factores que Sporting tomó en cuenta para concretar el fichaje del defensor.

En el comunicado, el club también destacó que la llegada del mexicano forma parte de una apuesta estratégica para seguir fortaleciendo el plantel de cara a los desafíos de la próxima campaña.

LEA MÁS: Jeyland Mitchell recibe una gran noticia para su carrera después del juego amistoso contra Colombia

Según Sporting FC, Pastrana aportará liderazgo, orden defensivo, personalidad y experiencia dentro del camerino y en la cancha.

El equipo josefino continúa trabajando en la conformación de su plantilla mientras se prepara para el inicio de la nueva temporada del fútbol nacional.