Sporting vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido este sábado?

La Liga Deportiva Alajuelense visitará este fin de semana a Sporting FC en un partido clave en su lucha por meterse en zona de clasificación del Clausura 2026.

El encuentro será determinante para ambos equipos, que llegan necesitados de puntos.

Momento complicado

Alajuelense visita a Sporting en duelo clave. (JOHN DURAN/John Durán)

Los manudos vienen de empatar en casa ante Guadalupe, resultado que los mantiene fuera de los puestos de clasificación.

Por su parte, los albinegros también llegan golpeados tras caer en la jornada anterior frente al Cartaginés.

LEA MÁS: Cartaginés y Herediano no se guardan nada en su lucha por el liderato

Hora y canal del partido

El compromiso se disputará a las 8:00 p.m. en el estadio Puente Piedra, Grecia.

El partido se podrá ver en vivo por Tigo Sports.

Se espera un duelo intenso, con dos equipos urgidos de sumar para mantenerse con vida en el torneo.

Nota realizada con ayuda de IA