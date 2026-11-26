El Sporting FC recibirá a Puntarenas FC este sábado 28 de noviembre, con posibilidades de quedarse con el liderato de la fase regular del Torneo de Apertura 2026.

Los albinegros ocupan la tercera posición con 33 puntos, uno menos que Saprissa y Cartaginés, por lo que deberán estar pendientes de los resultados de ambos equipos.

Sporting sueña con una eventual gran final

Los albinegros recibirán a Puntarenas en el estadio Puente Piedra. (Chatgpt/Chatgpt)

Una victoria ante los porteños, combinada con un empate o una derrota de morados y brumosos, le permitiría a Sporting terminar como líder y asegurarse el derecho a disputar una eventual gran final.

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La jornada también definirá los cruces de semifinales, en los que el primero enfrentará al cuarto y el segundo al tercero.

¿A qué hora y dónde ver Sporting vs. Puntarenas?

El encuentro se disputará a las 7 p. m. en el Estadio Puente Piedra, en Grecia y podrá verse por medio de la aplicación Tubi.