Teletica dio importante anuncio sobre el Mundial 2026

Una noticia que alegra a miles de costarricenses: Teletica, , confirmó que el Mundial 2026 podrá verse por su pantalla digital abierta, lo que permitirá a todos los hogares del país disfrutar de los principales partidos sin necesidad de cable ni conexión a internet.

El anuncio se realizó a través de las plataformas oficiales del canal, donde presentadores como Jorge Martínez, Christian Sandoval y una voz en off dieron el mensaje que muchos esperaban:

“Desde el partido inaugural hasta la gran final. Viva la emoción del Mundial como siempre lo ha hecho, con Teletica, porque la historia de los mundiales se ha contado aquí, en la pantalla que une a todo un país de punta a punta. En televisión nacional al alcance de todos los hogares costarricenses.”

Jorge Martínez, periodista de Teletica Deportes. (redes/Instagram)

Cobertura multiplataforma

El video promocional detalla que Teletica transmitirá los juegos más esperados por Canal 7, pero también ofrecerá una cobertura multiplataforma que incluye:

Teletica Radio ,

, TD Más , y

, y TD Max, su servicio digital.

El equipo periodístico que acompañará la cobertura estará conformado por Jorge Martínez, Juan Ulloa, Pablo Segura, Melissa Alvarado, Gustavo López, Christian Sandoval y Daniel Quirós.

El Mundial vuelve a la televisión abierta

TRIONDA será el balón que use la FIFA para el mundial de Norteamérica 2026. (FIFA/FIFA)

Con este anuncio, Teletica reafirma su compromiso con los grandes eventos deportivos y recupera la tradición de transmitir los mundiales de fútbol en señal abierta, algo que ha acompañado a generaciones de aficionados en el país.

El promocional cierra con la frase:

“La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se vive por Teletica.”

De momento en Costa Rica el mundial se podrá ver en Teletica y Tigo Sports.

