Teleguía Deportes

Terror en Champions: Noa Lang sufrió semiamputación de un dedo tras cortarse en Anfield

El futbolista del Galatasaray Noa Lang sufrió una impactante lesión en Anfield

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El futbolista neerlandés Noa Lang, del Galatasaray, sufrió una semiamputación del pulgar derecho durante el partido ante el Liverpool en Anfield, en un hecho que generó preocupación en la Champions League.

La lesión ocurrió en el minuto 81, cuando el delantero cayó cerca de la portería rival y se enganchó la mano con una valla publicitaria, provocándose un corte profundo que requirió atención médica inmediata.

Noa Lang sufrió la semiamputación de un dedo durante el partido en Anfield.
Noa Lang sufrió la semiamputación de un dedo durante el partido en Anfield. (instagram/Instagram)

Momento de tensión en el partido

Tras el impacto, el jugador quedó tendido en el césped mientras manifestaba claros signos de dolor, lo que obligó a detener el encuentro durante varios minutos.

Los equipos médicos de ambos clubes intervinieron rápidamente, aunque tardaron en controlar la hemorragia debido a la gravedad de la herida.

LEA MÁS: Brutal exhibición del Barcelona para ratificar su candidatura en Champions

Lang fue retirado en camilla y necesitó oxígeno antes de abandonar el terreno de juego, en medio de la preocupación de compañeros y aficionados.

Traslado urgente y cirugía

Noa Lang sufrió la semiamputación de un dedo durante el partido en Anfield.
Noa Lang sufrió la semiamputación de un dedo durante el partido en Anfield. (instagram/Instagram)

El futbolista fue trasladado directamente a un hospital en Liverpool, donde fue sometido a una cirugía de emergencia.

En un comunicado oficial, el Galatasaray confirmó que el jugador sufrió “un corte profundo en el pulgar derecho” y que sería operado con la supervisión del equipo médico del club.

Horas después, el propio jugador informó, a través de redes sociales, que la intervención se realizó con éxito, enviando un mensaje de tranquilidad.

Investigación del incidente

Tras lo ocurrido, personal del estadio Anfield inspeccionó la valla publicitaria involucrada en el accidente, con el objetivo de determinar las condiciones que provocaron la lesión.

El incidente se suma a una jornada complicada para el Galatasaray, que además cayó 4-0 ante Liverpool en el encuentro correspondiente a la Champions League.

El estado de salud de Noa Lang evoluciona favorablemente, aunque se mantiene a la espera de su recuperación tras la impactante lesión.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Noa LangChampions LeagueDedoAmputaciónLesionGalatasarayAnfieldNOtas IALTHNotas IALT
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.