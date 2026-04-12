Ticos fueron a ver a Keylor Navas a México y su reacción generó fuerte debate en redes sociales

El portero costarricense Keylor Navas dio mucho de qué hablar en redes sociales luego de un video que muestra su reacción al encontrarse con aficionados ticos en México.

El hecho ocurrió este domingo, tras la victoria 3-1 ante Mazatlán, cuando el arquero salía del terreno de juego.

Ticos llegaron a apoyarlo

Critican a Keylor Navas por su reacción al ver ticos en México (Pumas/Pumas)

En las graderías se encontraban varios costarricenses con camisetas de la Selección y bandera tricolor, quienes asistieron al estadio para verlo jugar en vivo.

El medio TUDN captó el momento y lo publicó con el mensaje: “La reacción de Keylor al ver la bandera de Costa Rica”.

En el video se observa cómo el guardameta saluda con la mano, sonríe y hace el gesto de “Pura Vida” con el pulgar al notar la presencia de sus compatriotas.

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Hubo muchas criticas

Sin embargo, la reacción no fue suficiente para muchos usuarios, quienes llenaron la publicación de comentarios negativos.

Entre ellos destacaron: “Le valió madre”,“¿Y la reacción viene en la segunda parte?”,“Casi se le salen las lágrimas”,“Uy no, qué superreacción”,“Me conmovió” y “¿Y la reacción?”.

A pesar de los comentarios, quedó claro que Navas se alegró de ver su bandera en México y que agradeció el gesto.