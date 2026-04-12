Cristian Gamboa protagoniza especial reencuentro con sus amigos del fútbol

Después de siete años, Cristian Gamboa y su esposa, Melissa Salazar, se reencontraron con los amigos que les dejó la Selección Nacional de Brasil 2014.

A finales de semana, el liberiano y Meli se vinieron para la Gran Área Metropolitana con el fin de compartir con Christian Bolaños y su esposa, Jazmín; Óscar Duarte y su esposa, Vanessa, y Bryan Oviedo y su esposa, Angie.

Al encuentro también acudieron el exjugador Álvaro Saborío y su esposa Carolina, así como el volante Celso Borges.

LEA MÁS: La frase de Cristian Gamboa que no caerá nada bien a los aficionados de Saprissa y Alajuelense

Cristian Gamboa, su esposa Melissa y sus amigos del fútbol. Foto: Instagram Melissa Salazar. (Foto: Instagram. /Foto: Instagram.)

De años

La esposa del exlateral también mostró en sus redes la visita que le hizo a Bryan Ruiz, a su esposa Carolina y a sus hijos Benjamín y Leonardo.

Jazmín Salas fue una de las personas que compartió imágenes de la reunión y escribió:

LEA MÁS: ¿Qué le pasó a Jazmín Salas? Esposa de Christian Bolaños explicó por qué está desaparecida de redes

“Familia, esa la definición de lo que nos dejó el fútbol. Pueden pasar años sin vernos, pero sabemos que siempre estamos todos para todos y así seguirá por siempre”.