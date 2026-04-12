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Cristian Gamboa protagoniza especial reencuentro con sus amigos del fútbol

Cristian Gamboa y su esposa Melissa Salazar se reencontraron con amigos que les dejó Brasil 2014

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Después de siete años, Cristian Gamboa y su esposa, Melissa Salazar, se reencontraron con los amigos que les dejó la Selección Nacional de Brasil 2014.

A finales de semana, el liberiano y Meli se vinieron para la Gran Área Metropolitana con el fin de compartir con Christian Bolaños y su esposa, Jazmín; Óscar Duarte y su esposa, Vanessa, y Bryan Oviedo y su esposa, Angie.

Al encuentro también acudieron el exjugador Álvaro Saborío y su esposa Carolina, así como el volante Celso Borges.

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Cristian Gamboa, su esposa Melissa
Cristian Gamboa, su esposa Melissa y sus amigos del fútbol. Foto: Instagram Melissa Salazar. (Foto: Instagram. /Foto: Instagram.)

De años

La esposa del exlateral también mostró en sus redes la visita que le hizo a Bryan Ruiz, a su esposa Carolina y a sus hijos Benjamín y Leonardo.

Jazmín Salas fue una de las personas que compartió imágenes de la reunión y escribió:

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“Familia, esa la definición de lo que nos dejó el fútbol. Pueden pasar años sin vernos, pero sabemos que siempre estamos todos para todos y así seguirá por siempre”.

Cristian Gamboa, su esposa Melissa
Cristian Gamboa, su esposa Melissa y sus amigos del fútbol. Foto: Instagram Jaz Salas. (Foto: Instagram. /Foto: Instagram.)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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